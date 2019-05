VOX advierte que ahora no piensa en pactos y confiesa que no le gusta ninguno de los partidos del "consenso"

Publicado 27/05/2019 1:44:10 CET

MURCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de VOX a la Presidencia de la Región de Murcia, Pascual Salvador, ha dejado claro que ahora mismo "no pensamos en nada de pactos y ninguno de los partidos del consenso nos gusta", por lo que a partir de la próxima semana decidirán, en función de lo que vaya saliendo.

Salvador, que asegura que no hablará de cargos, sino de políticas y realidades, ha apostado por una política diferente, "nos sentaremos y hablaremos", pero ha avanzado que en esa reforma del Estatuto de Autonomía, que aprobaron todos los partidos por unanimidad en la Asamblea Regional, VOX estará enfrentado, porque la define como un "catálogo ideológico que no nos garantizará el agua y nos impone una política en la que no estamos de acuerdo; es una línea roja totalmente".

En clave política, ha celebrado el "éxito" obtenido en estos comicios autonómicos, ya que esta formación logra entrar en la Asamblea Regional y ha agradecido a los 900 apoderados y a las personas que los han apoyado a diario.

Y es que, ha advertido, VOX será una fuerza "decisiva" en el Parlamento autonómico, "una fuerza diferente que se enfrentará a todos los partidos del consenso de lo políticamente correcto, que trataremos los problemas reales que tiene la gente y no crearemos problemas, como hacen otros partidos".

Para concluir, ha asegurado que no defraudarán a los murcianos, "iremos sin complejos y a por todas en la Asamblea y pondremos sobre la mesa debates que jamás se ponen".