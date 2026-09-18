Vox afirma no tener notificación judicial de las citaciones por la presunta falsificación de la firma de Antelo

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional ha asegurado que ningún asesor ni la coordinadora de la formación han recibido notificación o citación por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena en relación con la investigación por la presunta falsificación de la firma digital del exportavoz del grupo y actual diputado del Grupo Mixto, José Ángel Antelo.

En un comunicado, la formación ha señalado que se trata de una "filtración interesada por la parte que sí tiene acceso al procedimiento" y ha anunciado que solicitará al juzgado instructor que investigue el origen de la filtración y las eventuales responsabilidades legales que se puedan derivar.

Asimismo, el Grupo Parlamentario ha solicitado a la Mesa de la Asamblea Regional todos los expedientes e informes vinculados a la denuncia presentada por Antelo sobre la supuesta utilización no autorizada de su firma digital para tramitar su cese.

En este sentido, la formación sostiene que los Servicios Jurídicos de la Cámara autonómica han informado de que no existe ningún escrito o informe relativo a ese extremo en la Asamblea Regional.