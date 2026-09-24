Vox considera que el PP "no puede seguir hablando de ejemplaridad" tras la condena a Pedro Antonio Sánchez

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox en la Región de Murcia ha afirmado que el Partido Popular (PP) "no puede seguir hablando de ejemplaridad" después de que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena a tres años de prisión y más de diecisiete de inhabilitación para el expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez por prevaricación y falsedad documental.

Para la formación este "no es un episodio aislado" y ha destacado que la sentencia es "contra quien presidió nuestra Región con las mismas siglas que hoy la gobiernan". "Quienes ocupan San Esteban son herederos políticos de aquel PP: mismo partido, misma estructura y misma pretensión de dar lecciones de integridad", han añadido desde el partido.

En este sentido, han señalado que "la ejemplaridad no se proclama en un mitin ni es algo que se pueda atribuir a perfiles que ellos se encargan en acreditar como pretéritos" sino que "se acredita con hechos, con responsabilidades y con explicaciones. El PP de la Región de Murcia las debe, y muchas, y desde Vox vamos a exigirlas".

Por último, han asegurado que no permitirán que "se presente esta condena como un asunto del pasado" y que "mientras no lo hagan, cada invocación a la honestidad pública sonará a impostura, y quienes hoy gobiernan seguirán absolutamente desacreditados".