Vox da por roto el pacto de gobierno en Yecla por las "faltas de lealtad del PP" - VOX YECLA

YECLA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Vox ha anunciado que da por roto el acuerdo que había posibilitado un Gobierno municipal de coalición en Yecla debido a las "reiteradas faltas de lealtad y los incumplimientos" del Partido Popular(PP).

La formación ha asegurado que ha "agotado todos los esfuerzos" por mantener una "colaboración leal" y que se ha visto obligada a pasar a la oposición, donde ejercerá una labor "leal y contundente en defensa de los intereses de los yeclanos", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

El portavoz del Grupo Municipal Vox en Yecla, Vicente Quiles, ha lamentado que el PP haya convertido el acuerdo de gobierno "en papel mojado" y lo ha acusado de "obstaculizar la gestión de la formación y desoír los compromisos adquiridos".

"No somos súbditos, sino socios", han subrayado desde Vox, destacando que su decisión responde a un ejercicio de "obligación y responsabilidad" hacia sus votantes y sus principios.

Por otra parte, Quiles ha defendido su "compromiso con la transparencia y la lealtad" y ha apuntado que ha tendido la mano "en numerosas ocasiones para mantener la estabilidad del gobierno municipal" pero que "la falta de reciprocidad por parte del PP y de la alcaldesa, Remedios Lajara, ha hecho insostenible la continuidad en el Ejecutivo local".

"Nos duele marcharnos, pero nuestra prioridad no son los cargos, sino la lealtad a nuestros votantes y nuestros principios", ha afirmado. Vox ha lamentado que los "continuos impedimentos del PP hayan frustrado la posibilidad de impulsar más proyectos para Yecla".

Ahora, desde la oposición, la formación ha afirmado que trabajará por un municipio "próspero y seguro, manteniendo su integridad frente a posibles ataques del bipartidismo". "Vox no es la muleta del PP", ha declarado.

"No nos duele dejar nuestra posición, como ya demostramos saliendo de los gobiernos regionales cuando el PP rompió los pactos de gobierno, lo que ocurre también hoy en Yecla. Somos perfectamente conscientes de la decisión que hemos tomado, pero Vox no es la muleta del PP, sólo sirve al interés general de todos los yeclanos. Tenemos nuestra conciencia bien tranquila, porque hemos trabajo por y para los yeclanos sin otro aliciente más que su bienestar", ha concluido el portavoz.

Desde la formación ha apuntado que las "deficiencias en la gestión" han retrasado proyectos públicos como el desarrollo de un plan urbano; la reversión de la Feria del Mueble; la implementación de la Agenda 2030 con la elaboración del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de Yecla; o la unión del PP de Yecla a las iniciativas de IU.