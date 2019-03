VOX denuncia un nuevo ataque a su sede en Cartagena

Publicado 08/03/2019 15:43:26 CET

MURCIA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

VOX ha denunciado un nuevo ataque a su sede en Cartagena, a manos de "hembristas radicales" con motivo de la huelga "mal llamada feminista" convocada este viernes.

Ante la "creciente estrategia de odio y enfrentamiento de la izquierda socialista-comunista y sus asociaciones subvencionadas como Movimiento Feminista Cartagena hacia aquellos que defienden la igualdad real entre hombres y mujeres como VOX", ha manifestado que el partido y sus militantes "no cederán ante quienes quieren que la ley no sea igual para todos".

"Promover que el hombre no tenga derecho a la presunción de inocencia por el mero hecho de nacer no es igualdad; es discriminación, y esto es lo que pretenden las leyes de género que defienden todos los partidos políticos, excepto VOX", asegura.

Así, continúa, "promover que las leyes sean asimétricas, con mayores penas o privilegios dependiendo del sexo, atenta contra la constitución y los derechos y libertades de las personas. Es discriminación, no igualdad".

Por estos motivos y muchos otros, las mujeres de VOX han decidido "no ir a la huelga y millones de mujeres han dicho alto y claro 'No hables en mi nombre', 'No me representas'".

En VOX Cartagena reiteran su compromiso con la legalidad y el Estado de Derecho y por ello han presentado una denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía por "los desperfectos ocasionados en este ataque". "Confiamos en que se pueda identificar a las agresoras y respondan por sus actos vandálicos", dice.