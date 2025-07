Vox exige al PP cumplir el acuerdo presupuestario "de la A a la Z" tras la polémica por viviendas para menores migrantes

"Esperamos y deseamos que lo que se vio ayer, que fue un bochorno, no se vuelva a repetir", ha dicho el líder del partido en Murcia

MURCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, ha aceptado las "disculpas" del PP tras la polémica suscitada por el anuncio del Gobierno murciano sobre la compra de viviendas para acoger a menores migrantes, si bien le ha advertido de que algo así "no tiene que volver a suceder" porque entonces "no nos valdrán solo las rectificaciones y tendrán que ir acompañadas de la dimisión del consejero de turno".

En un contacto informativo en la sede de Vox en Murcia, Antelo ha advertido de que "todos los consejeros saben lo que hacen" y "tienen que cumplir el acuerdo sin matices y sin excepciones", "de la A a la Z", si quieren que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025 salgan adelante en la Asamblea Regional.

El dirigente de Vox ha afirmado que su partido "se fue" del Gobierno autonómico, presidido por el 'popular' Fernando López Miras, porque "el PP aceptó el reparto de inmigrantes ilegales que le impuso Pedro Sánchez", lo que significa, según sus palabras, "repartir inseguridad por la Región de Murcia".

"Ayer sinceramente nos llevamos una sorpresa despiadada por la mañana viendo que el Gobierno del PP quería comprar viviendas por valor de 7 millones de euros para menas; no para los españoles, ni para la gente con necesidad en nuestra Región, que por desgracia son demasiados, sino para la inmigración ilegal", ha señalado.

"Esperamos y deseamos que lo que se vio ayer, que sinceramente es un bochorno, no se vuelva a repetir", ha agregado Antelo, quien ha remarcado que "no habrá otra segunda oportunidad" para el PP y que "la confianza se gana a base de cumplimiento".

Ha precisado que su formación política quiere que "la prioridad sea nacional" en cuanto a "la vivienda y a todos los recursos sociales", porque los españoles "tienen muchas necesidades, especialmente los más jóvenes", que "ven como cada día es más difícil" adquirir una casa o un coche, o pagar el alquiler.

Preguntado sobre si apoyarán o se abstendrán en la votación de las cuentas regionales para el año en curso, ha respondido que lo valorarán "hasta el último momento", si bien ha recalcado que "lo que está claro es que el acuerdo presupuestario se ha reanudado ante la rectificación del PP".

Respecto a la solución de Vox para los menores extranjeros no acompañados que llegan a la Región, Antelo ha señalado que "la comunidad autónoma no puede deportar, pero sí puede poner recursos para devolver a inmigrantes en situación ilegal a sus países de origen".

Ha citado el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que "dice claramente que las comunidades pueden establecer convenios con sus países de origen", y, en este sentido, se ha congratulado de que el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, anunciara este martes la puesta en marcha de un comité técnico, junto con la Consejería de Política Social, para coordinar acciones que permitan el reagrupamiento familiar de los menores no acompañados en sus territorios.

A este respecto, ha comentado que Vox quiere que "la Región de Murcia vaya al máximo que le permite la ley" y ha insistido en que si su partido preside el Ejecutivo central "se pondrán en marcha las deportaciones masivas de aquellos inmigrantes ilegales y de aquellos legales que cometan y hayan venido a cometer delitos".

Ha anunciado que estarán "vigilantes" para garantizar que se cumplan todos los términos del acuerdo, dejando claro que "Vox no obliga a nadie a pactar, pero quien pacte debe cumplir íntegramente las condiciones".

"Y es que hay que entender el mensaje que estamos enviando a las mafias de la inmigración ilegal; que la Región de Murcia no es su lugar, no colabora con las mafias, no colabora con el drama de nuestros mares y, por supuesto, no financia a las ONG que colaboran con la inmigración ilegal", ha sostenido.

A juicio de Antelo, "lo primero que tiene que hacer la Consejería de Política Social es cumplir el acuerdo y hacer las pruebas periciales" a los menores extranjeros porque "sabemos que el 90% no son menores, son mayores de edad".

"A partir de ahí, el Partido Popular tiene que empezar a explorar esos convenios con esos países de origen, como ha hecho, por ejemplo, Giorgia Meloni --primera ministra de Italia-- con diferentes países de fuera de la Unión Europea, o que han hecho otros gobiernos".