VOX insiste en que no bloquea nada y confirma que su mano sigue tendida pero "es firme y no vamos a doblegarla"

MURCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de VOX en la Región, José Ángel Antelo, ha dejado claro que su partido no está bloqueando nada y tras confirmar que la mano hacia el PP sigue tendida desde el primer día, ha advertido que "es firme y no vamos a doblegarla, nuestros votantes no lo permitirían".

Antelo, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha afirmado que la Región "no está para perder el tiempo y necesita un gobierno, ya que está quebrada con una capacidad nula a la hora de invertir y con un déficit de infraestructuras evidente".

En clave política, ha mostrado su deseo de que haya investidura antes de las elecciones generales, pero confiesa que el PP "está en otro cálculo, está en el cálculo electoral dejando de lado a la Región y ese cálculo hará que sea difícil".

Preguntado sobre si cree que el acuerdo que ha alcanzado PP y VOX en Baleares puede servir de modelo para Murcia, ha asegurado, de forma tajante, que no, ya que el modelo de VOX es el de Valencia "adaptándolo al de Murcia, habría alguna excepción y en la Región, Abascal fue claro cuando dijo que ya se había hecho un acuerdo programático con Fernando López Miras, que no cumplió ningún punto e incluyó a tránsfugas en su gobierno".

Por eso, ha dicho, "no nos podemos fiar y la única manera de fiarnos es que las políticas dependan de VOX". También ha subrayado que desde VOX "no se bloquea nada y es una decisión que tiene que tomar el PP", para recordar, al hilo, que la primera decisión que adoptaron los 'populares' fue "errónea al expulsar a VOX y repartirse la Mesa de la Asamblea Regional con el PSOE".

"Nos ha expulsado de la Mesa, porque así lo creyó conveniente Génova para contraprogramar lo que había sucedido en Valencia", ha manifestado Antelo, quien lamenta que Murcia "siga siendo campo de pruebas de los partidos, como lo hizo Ciudadanos y ahora lo está haciendo el PP". "No entramos en chantajes", ha indicado.

Ha confesado que la última vez que habló con el presidente en funciones, Fernando López Miras, fue el martes pasado momentos antes de constituirse la Mesa de la Asamblea, pero "no ha habido negociación, ha sido una imposición, teníamos que adoptar lo que ellos querían a cambio de nada, incluso en la Junta de Portavoces votar lo que ellos quisieran, como si los votos de VOX fueran suyos", de manera que "no hubo negociación, ni un mínimo de respeto".

Preguntado sobre si entrar en el gobierno es una condición indispensable, ha asegurado que "no hay otra manera de que podamos cumplir nuestro programa". "Firmar un papel con López Miras no sirve de nada, lo sabemos, es más que evidente", ha expuesto.

No obstante, deja claro que ellos no piden nada ni dejar de pedir, pero "es cierto que allá donde VOX está, en concejalías y gobiernos, ostenta agricultura". Sobre el Mar Menor, ha resaltado la necesidad de "dar un paso importante en su protección, porque no sirve ir con un caldero recogiendo agua, que es el modelo que ahora mismo hay encima de la mesa".

A juicio de Antelo, "hay que tener un diagnóstico correcto y dejar de verter la porquería que se está vertiendo desde los saneamientos de los ayuntamientos ribereños del PP y el PSOE".

"Hay que hacer infraestructuras que no se han hecho y hay un déficit y una dejación que se ha hecho para recuperar la joya del Mar Menor, que a día de hoy se ha convertido en el desastre particular del PP y del PSOE y en vez de rectificar se dedican a poner parches, criminalizar al campo y recoger algas con un cubo", ha manifestado.

También ha hablado de violencia de género, un aspecto, ha dicho, que su partido no niega. De hecho, ha defendido que VOX "es el partido que más defiende a las mujeres, y el que la haga estará en la cárcel; el mayor enemigo de las mujeres en España es el Gobierno del PSOE y Podemos, que ha soltado a pederastas y violadores en las calles".

Por último, preguntado por las afirmaciones del líder nacional del PP, Santiago Abascal, que dijo que no celebraba el Día del Orgullo porque es heterosexual, Antelo ha afirmado que en VOX "hay gays, son concejales a día de hoy y nosotros no tenemos ningún problema con quien se acuesta cada uno, pero no entendemos como un lobby tiene que dirigir la política a un lado, porque bajo la bandera de España todo cabe, que es la que de verdad nos iguala a todos".