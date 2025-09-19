Vox Murcia propone incrementar la vigilancia y poner barreras en el aparcamiento disuasorio de El Malecón

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia ha instado este viernes al equipo de Gobierno a que incremente la vigilancia e instale barreras en el aparcamiento disuasorio de El Malecón ante la situación de "abandono" e "inseguridad" en este espacio, según informaron fuentes del partido en un comunicado.

En concreto, Vox ha solicitado la colocación de barreras de entrada y salida y la dotación de una garita de vigilancia, cámaras de seguridad durante las 24 horas del día que graben todo el espacio del lugar y una "eficaz" iluminación nocturna.

"Inmigración ilegal, okupación, vandalismo, criminalidad, han reventado coches, han amenazado a los ciudadanos que vienen aquí a aparcar o a pasear tranquilamente", ha manifestado el grupo municipal, que ha insistido en que "el paseo de El Malecón necesita una solución y nosotros vamos a poner el bienestar de los murcianos por encima de todo".

La formación política ha señalado que la zona es "un lugar peligroso para andar en solitario incluso a plena luz del día" y ha reclamado "seguridad, limpieza, orden y Ley" para el aparcamiento, con el objetivo de que los murcianos puedan utilizar este espacio "con la confianza de que su vehículo no va a ser vandalizado".