Vox pide la comparecencia del consejero de Educación en la Asamblea tras el "desastre" de resultados en PISA

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez - VOX MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha advertido este martes de la "gravedad" de los resultados del Informe PISA y ha señalado que los datos reflejan "un desastre en lectura, ruina en matemáticas y caos en ciencia".

"No podemos caer más bajo", ha lamentado Martínez Alpañez, quien ha cuestionado que la Región, pese al "esfuerzo presupuestario" destinado a los servicios públicos educativos, "continúe obteniendo malos resultados".

"¿Por qué razón, siendo una de las regiones donde más tenemos que gastar en servicios públicos, somos los últimos de la cola sistemáticamente?", ha planteado.

Asimismo, el parlamentario ha advertido de las "consecuencias" que esta situación tiene para el futuro económico y social de la Región, al señalar su impacto en "nuestro nivel de renta, el nivel de cualificación y los sueldos medios que tenemos en la Región".

Finalmente, Martínez Alpañez ha sido tajante al afirmar que "la culpa es del Gobierno regional".