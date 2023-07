VOX propone a última hora su apoyo a cambio de dos consejerías y la vicepresidencia y PP lo rechaza

CARTAGENA (MURCIA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

VOX ha propuesto a última hora su apoyo a cambio de dos de las 10 consejerías y la vicepresidencia, un preacuerdo de mínimos, ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario, José Ángel Antelo, para la votación de investidura de este lunes que, en su segunda vuelta, ha resultado fallida al oponerse VOX, PSOE y Podemos y solo contar con los 21 diputados del PP.

Antelo ha hecho entrega de este documento y ha vuelto a recordar que el pasado 28 de mayo "las urnas hablaron" y ha criticado que se quedara sin ningún puesto en la Mesa de la Asamblea, al "repartir los puestos" el PP.

Momentos antes de la votación y tras hacerle entrega de ese documento, ha dicho al presidente en funciones, Fernando López Miras, que si los aceptan hoy será presidente y, en contra, de no hacerlo, "ejercerá de telonero de Feijóo, usted decide", ha señalado.

El desarrollo de estos 12 objetivos y medidas contempla la derogación/modificación/reforma de la ley de recuperación y protección del Mar Menor "acordando con los agentes afectados y con el objetivo de proteger realmente al Mar Menor y no criminalizar a nuestro campo y su industria auxiliar".

Recoge también la necesidad de "fomentar el aumento de las superficies de regadío, impulsando las nuevas tecnologías y realizando más obras hídricas y lograr una mejora de las tarifas eléctricas para las Comunidades de Regantes", además de la defensa de la integridad del trasvase Tajo-Segura exigiendo al Gobierno nacional que "revierta urgentemente su recorte y la aprobación de un Plan Hidrológico Nacional".

Así como la puesta en marcha de "medidas de apoyo a la actividad productiva, acceso al mundo digital y garantías para el acceso a los servicios públicos a las personas del mundo rural y proteger la práctica de la caza y pesca; y la aprobación de políticas concretas de apoyo a la maternidad y la paternidad, con deducciones sustanciales en todos los impuestos y especialmente en el IRPF autonómico por nacimiento o adopción".

Un paquete, ha dicho Antelo, que "cuente también con ayudas a familias numerosas en materia fiscal, vivienda, gastos de transporte y gastos escolares y que combata la brecha maternal con subvenciones y complementos salariales durante el periodo de embarazo y lactancia y ampliando el programa de conciliación".

También aboga por "la defensa de los derechos de las familias y promoción políticas para erradicar la violencia intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad real entre todas las víctimas; implantar medidas de apoyo a los jóvenes y familias numerosas en materia de vivienda dando ayudas directas y deducciones fiscales y facilitando el incremento de vivienda pública protegida; y proteger la seguridad en nuestras calles financiando el aumento de los cuerpos de policía local especialmente en las zonas rurales además de luchar contra la ocupación ilegal de viviendas".

Así como "eliminar las ayudas públicas a entidades que promueven la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos; aumentar la inversión en nuestros servicios públicos, especialmente en la sanidad para ampliar las plantillas y mejorar la atención médica a todos los ciudadanos; y garantizar una educación en la que sean los padres los que decidan como educar a sus hijos. Los profesores, los alumnos y las familias deben tener objetivos precisos, reforzar la educación pública y garantizar calidad en el sistema educativo para que cada alumno obtenga el máximo rendimiento según sus capacidades".

Finalmente, este paquete de medidas contempla "reducir todo tipo de gasto político innecesario y asegurar que cada euro que pagan los ciudadanos de la región con sus impuestos vaya destinado en su propio beneficio".

PP RECHAZA EL DOCUMENTO DE VOX

Llegado el turno del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha adelantado que se trata de un documento que "no es serio".

En primer lugar, ha manifestado que respecto al Mar Menor "ni un paso atrás, es nuestra condición", momento éste en el que la sala ha irrumpido en aplausos de parte de sus compañeros de partido.

A su juicio, "no es serio un documento en el que pone derogar, modificar o cambiar, diga usted qué quiere hacer exactamente, porque no es lo mismo derogar que modificar y cambiar".

El PP, a diferencia, es "serio", ya que, recuerda, "llevamos semanas intentando hablar de esto, que se pronuncien sobre un documento de 88 medidas y del que no tenemos la más mínima idea de lo que piensan, pero del punto 1 sobre el Mar Menor ya le hemos dado una opinión".

También ha denunciado que lo que quiere VOX son sillones, porque presentan un documento en el que demandan "una vicepresidencia y dos consejerías, pero de qué, da lo mismo, porque quieren sillones y les dan igual las competencias que asuman".

Por ello, ha pedido a Antelo que "no tapone con su voto negativo, porque está votando lo mismo que PSOE y lo hará para que el PP no consiga el gobierno de esta región".

El acuerdo en Murcia, afirma Segado, "no ha sido posible porque VOX no ha querido y por unos sillones nos llevan a elecciones".

"FINAL DE CUENTO ESCRITO"

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha advertido que todo este escenario "es una estrategia de campaña para las generales, porque el acuerdo de PP y VOX lo sacarán del cajón a partir del 24 de julio".

Así, ha subrayado que los socialistas "no pueden dar su voto a un gobierno de retroceso, representante de los recortes económicos y sociales, mientras que el PSOE genera empleo y riqueza y representa el progreso".

Por ello, se ha dirigido a la sociedad argumentando que el próximo 23 de julio los ciudadanos deben elegir si votan al PP del "retroceso" o al PSOE de "avance en derechos".

Y es que, ha resaltado, mientras que Pedro Sánchez siga siendo presidente "no se subirá la edad de jubilación a los 72 años, ni se flexibilizará el despido", palabras que ha dirigido a la patronal.

"En esta región no cabe más fracaso escolar, no nos podemos conformar con estas tasas de pobreza que lastra el futuro ni retrasos en los mayores, ni podemos seguir con la deuda y el déficit más alto de España, que la producción industrial siga cayendo y los enfermos no soportan más línea de espera, todo esto mientras se destroza el patrimonio cultural y natural con una capacidad de gestión del PP desastrosa, donde su única ambición es permanecer en el poder a toda costa", ha indicado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, María Marín, ha afirmado que será a finales de julio "cuando nos veremos el final del cuento, que ya está escrito".

"Estamos en el segundo acto de la comedia, porque esto no es una sesión de investidura, es una pantomima que para nada tiene que ver con los intereses de Murcia", ha denunciado.

"Señor López Miras la cantinela va colando poco", le ha dicho, para después dirigirse a VOX, a los que les ha acusado que son "muchas veces los encargados de hacerle el trabajo sucio".

"El final del cuento ya está escrito y aunque Miras no para de decir que no necesita la ultraderecha para gobernar se le está poniendo cara de María Guardiola", pero, vaticina, "nos veremos a finales de julio para la investidura de verdad, como ocurrió en 2019".

Para finalizar, ha avisado que su grupo "no será comparsa de nadie" y seguirá ejerciendo el único poder que tiene, "el de la palabra que nos ha otorgado nuestro pueblo".