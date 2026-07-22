Archivo - Vox reclama una gestión forestal "activa" para prevenir incendios en la Región de Murcia - Martín C. - Europa Press - Archivo

MURCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en la Asamblea Regional una iniciativa para reclamar cambios en la política de gestión forestal y aumentar las medidas de prevención y respuesta frente a los incendios, una propuesta que también trasladará a los ayuntamientos en los que tiene representación con el objetivo de impulsar una actuación coordinada entre el Gobierno regional y el Ejecutivo central.

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha defendido una gestión forestal "activa" basada en la prevención y el mantenimiento del territorio y ha acusado al Partido Popular y al PSOE de mantener una política de "abandono" de los montes, según ha informado la formación.

Entre las medidas incluidas en la iniciativa, Vox plantea que la coordinación entre administraciones sea mediante mecanismos de colaboración interprovincial para la extinción de incendios, incrementar los recursos humanos y materiales destinados a emergencias y desarrollar actuaciones preventivas, como la creación y el mantenimiento de cortafuegos.

Asimismo, Vox propone que la agricultura de secano sea como una herramienta de gestión del territorio y de reducción del riesgo de incendios, así como recuperar usos tradicionales que, según la formación, han contribuido históricamente al mantenimiento de los montes.

La iniciativa también reclama que el Gobierno regional elabore un censo de personas vulnerables que, por razones de edad, salud, dependencia o circunstancias familiares, puedan necesitar asistencia específica en caso de evacuación por un incendio forestal.