VOX reitera a López Miras que es imposible su abstención y advierte que la investidura será "fallida"

CARTAGENA (MURCIA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario VOX, José Ángel Antelo, se ha dirigido al candidato a la Presidencia, Fernando López Miras, al que le ha dicho que "tiene la responsabilidad de no ser esto el circo que ha creado Feijóo en la Región, que es a lo que nos ha traído".

"El lunes tiene la responsabilidad, si quiere ser presidente de esta Región y tener un gobierno fuerte, estable, de 30 diputados, pero no mire a los lados, no me pida imposibles de que me abstenga, porque es imposible, no es razonable, no lo permitirían los votantes", ha dicho Antelo en el turno de contrarréplica tras haber intervenido López Miras.

Tras recordar que gobernó con tránsfugas, que "es lo peor que hay en la democracia", ha advertido que VOX no tiene otra opción, por lo que depende de la "gestión del PP".

Ha emplazado a "cambiar las cosas" y ha criticado la "prisa" que tiene López Miras, cuyo partido "lleva 28 años gobernando", de poner en marcha las medidas anunciadas.

En clave política, ha afirmado que Feijóo "a día de hoy lo ha enviado aquí para su interés electoral, para ir al debate y decirle a Sánchez que él no pacta con VOX y que es capaz de decirle no a VOX".

"A mí no me vale venir hoy a una investidura, que todos sabemos que va a ser fallida, porque el señor Feijóo sabe perfectamente que en Murcia no hay ningún tipo de riesgo de que gobierne la izquierda. Esa es la verdad. Podemos presentarnos a las direcciones que queramos para sacar más o menos resultados, pero nos volveremos a encontrar en un lado de la mesa y en el otro para estar en esta misma situación y eso Feijóo lo sabe", ha subrayado.

Antelo ha vuelto a reiterar que "no es posible, de verdad, no es posible; lo que nos está pidiendo es un imposible, nosotros no podemos confiar porque ya sabemos lo que ha sucedió en 2019, que no se cumplieron los acuerdos y tenemos la obligación porque nuestros votantes no lo han hecho".

Murcia, ha manifestado, "no está para probaturas. Quiere un gobierno serio y estable que suponga más del 60% del voto. Es lo que nos han dicho las urnas. Cualquier otra cosa es una interpretación errática de lo que nos han dicho las urnas".

Y, ha continuado, "no os han dado la mayoría absoluta porque no tenéis la absoluta confianza de los votantes de la Región de Murcia". "Esa es la verdad. Os han dicho que tenéis la obligación de conformar y de sacar adelante una investidura y es su responsabilidad porque es usted el candidato no soy yo", ha destacado.

"Si yo fuera el candidato y tuviera ocho diputados más, no tenga usted ninguna duda de que hoy de aquí salíamos con un gobierno serio y estable. No tenga usted la menor de las dudas. Yo sé que podemos acordar, sé perfectamente que podemos llegar a un acuerdo", ha incidido.

Para terminar, ha vuelto a tender la mano a López Miras: "Si quiere el lunes ser presidente, llámeme. Déjese a Feijóo a un lado, independícese de él, que no es buen compañero, y hagamos un gobierno serio y estable".