Vox votará "no" a la investidura de López Miras si Cs no ratifica el acuerdo que están negociando con el PP

Publicado 01/07/2019 12:04:57 CET

CARTAGENA (MURCIA), 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Pascual Salvador, ha ratificado tras escuchar el discurso del candidato para presidir a la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, que su partido votará "no" este martes a su investidura porque necesitan que los puntos del acuerdo programático que están negociando con el PP también los ratifique Ciudadanos (Cs).

"La investidura de López Miras está igual mañana que hoy. No hay avances, todos los avances tienen que partir de Ciudadanos", ha dicho.

En ese sentido, ha manifestado que en el discurso de López Miras hay algunas partes "positivas", que les han gustado, "habría que añadir otras y matizar otras", ha señalado el líder de Vox recalcando la parte en la que el candidato a presidir la Comunidad ha hecho mención a que "todos" deben negociar "y tender la mano". "Nosotros estamos dispuestos a llegar a acuerdos, siempre lo hemos dicho", ha incidido.

Salvador ha insistido en que su exigencia a día de hoy pasa por llegar a un acuerdo programático con el PP, algo que creen "factible", si bien éste debe estar "validado" por Ciudadanos. "No entendemos que Ciudadanos no quiera hablar con nosotros. Es antidemocrático no querer sentarse con otro partido", ha señalado añadiendo que su grupo debería estar también en el Gobierno para "controlar" que lo pactado se cumple.

Desde Vox tienen "claro" que en una negociación "hay que sentarse y hablar", en alusión a la negativa de Ciudadanos de sentarse a negociar con ellos.

Por último, ha negado que en la Comunidad se vaya a dar un caso similar al de Andalucía. "No tiene sentido llegar a un acuerdo con el PP y que luego venga Ciudadanos y haga lo contrario", ha manifestado antes de añadir que el acuerdo con el PP está "prácticamente cerrado".