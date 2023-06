VOX vuelve a avisar: "Cuando no hay ningún tipo de acuerdo te están diciendo que tienes que ir a repetición electoral"

El presidente de Vox Murcia, José Ángel Antelo, durante la sesión constitutiva de la Asamblea Regional de Murcia electa en su XI Legislatura, a 14 de junio de 2023, en Cartagena, Región de Murcia (España). La XI Legislatura comienza con menor presencia d - Martín C. - Europa Press

MURCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de VOX en la Región, José Ángel Antelo, ha calificado de "barbaridad" lo ocurrido este miércoles en la Mesa de la Asamblea Regional, al no entrar en ella.

Antelo, en una entrevista a @es_radiorm recogida por Europa Press, ha advertido que "cuando ves esos postulados y no hay ningún tipo de acuerdo y piden que les des todo a cambio de nada te están diciendo que tienes que ir a repetición electoral".

Los murcianos, ha defendido, "son los que tienen que decidir, pero la repetición electoral no es nuestro propósito desde el primer día, porque siempre hemos tendido la mano".

Confiesa que no salen de su "perplejidad" por el veto de VOX en la Mesa de la Asamblea Regional, porque "la única formación que puede hacer presidente a Fernando López Miras la ha vetado y no solo eso, por encima en Madrid Ayuso, con mayoría absoluta, ha dado entrada a VOX en la Mesa de la Asamblea".

Y es que, recuerda, "nunca había sucedido que la tercera fuerza política de la Región se haya quedado fuera y más si cabe con 9 diputados y una fuerza importante; en la anterior legislatura teníamos 4 y estábamos en la Mesa".

Pero el PP "ha dado una patada a esa alternativa", lamenta Antelo, que ha desvelado que en las negociaciones que mantuvo con los 'populares' días anteriores a la sesión constitutiva de la Asamblea Regional, "literalmente" se le pidió de todo a VOX.

"Sabemos que no es una decisión de López Miras, es desde Génova, que tiene que marcar la distancia con VOX y han decidido que sea Murcia el campo de pruebas" y no en Extremadura, Baleares o en Valencia, porque "saben perfectamente que la izquierda, en una repetición electoral, podría volver a gobernar y en la Región se sabe que la izquierda en Murcia no tiene ninguna posibilidad de gobernar".

Así, con la "barbaridad" que se hizo en la Mesa de la Asamblea Regional este miércoles "han tapado el magnífico acuerdo entre PP y VOX en Valencia".

Critica que Feijóo "sigue castigando a la Región, en este caso por un mero cálculo electoral está pensando en las elecciones generales y no lo que sucede en Murcia y López Miras ha sido un colaborador necesario en ese aspecto".

Preguntado si con este escenario político el PP quiere una convocatoria de elecciones en la Región, Antelo considera que "ese es el mensaje que han enviado".

Si con la fuerza que te tienes que poner de acuerdo, explica, "no quieres acordar nada, pides todo, que te apoyemos en todo, que firmemos un papel conforme lo que votes, en la Junta de Portavoces, como si nos sumáramos al PP como había hecho anteriormente con los tránsfugas con los que gobernó en la anterior legislatura, eso no es planteable a ninguna formación política que tengamos que votar lo que siempre quieras que votemos".

Antelo ha afirmado que "la decisión no es de López Miras, porque sabemos que él no tiene mucho problema a la hora de pactar, ha gobernado con tránsfugas, no tiene problemas en pactar con nadie, pero sigue a pies juntillas lo que dice Feijóo, que dice que en Murcia hay que vetar a VOX y marcar distancias con VOX".

Ha insistido, pese a todo, a que la mano "sigue tendida, porque la obligación y responsabilidad nos obliga a ello y lo ocurrido este miércoles es una falta de respeto a todos los votantes de la Región".

A su juicio, el PP "no ha respetado el resultado electoral, pero estamos a la espera y cuando alguien manda un mensaje tan claro como el que se envió el otro día en la constitución de la Asamblea también lo escuchamos y tomamos nota".

Finalmente, sobre quienes encabezarán las listas de VOX por Murcia, ha señalado que lo hará público Santiago Abascal "cuando toque".