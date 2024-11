Vuelca un camión cisterna en la autovía A-7 a su paso por Puerto Lumbreras (Murcia)

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El conductor de un camión cisterna ha sufrido un accidente al salirse de la autovía A-7, en el término municipal de Puerto Lumbreras (Murcia), y volcar en la mediana, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido numerosas llamadas a partir de las 17.19 horas de este miércoles alertando de que un camión había volcado en el kilómetro 657 de la A-7 en sentido Alicante y que, por el impacto, se estaba derramando el contenido de la cisterna.

Al lugar se han desplazado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencias han constatado que el vertido no presentaba riesgo, al tratarse de materia no peligrosa, y no había heridos de consideración.