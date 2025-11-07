Within Temptation, Mastodon, Anthrax y Testament completan el cartel del Rock Imperium 2026

El festival pondrá entradas y abonos a la venta el 13 de noviembre, a las 12.00 horas

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Within Temptation, Mastodon, Anthrax o Testament, son algunas de las bandas con las que el Rock Imperium Festival ha dado por cerrado su cartel para la edición de 2026, que se celebrará del 3 al 5 de julio en la Cuesta del Batel.

La quinta edición del festival, que ya anunció la presencia de Iron Maiden, dio a conocer este pasado jueves al resto de bandas, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa. En Cartagena acuarán grupos como Mastodon, Anthrax, Testament, Trivium, The Gathering, Queensryche, H.E.A.T y Lacuna Coil, entre muchos otros.

Entre esta nuevas confirmaciones, se encuentra el cabeza de cartel del viernes 3 de julio, la banda neerlandesa de metal sinfónico y alternativo Within Temptation, que realizará su única parada en España en el festival de Cartagena.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Además, el Rock Imperium ha facilitado ya la programación por días. De modo que el viernes 3 de julio actuarán Within Temptation, Mastodon, The Gathering, Lacuna Coil, Crimson Glory, Grand Magus, Avulsed, Triskel, Rockin' Ladies, Heleven, EvilacT.

El sábado 4 de julio lo harán Iron Maiden, Anthrax, H.E.A.T, Blues Pills, Wings Of Steel, 4 Bajo Zero, Presa, y el domingo 5 de julio: Sabaton, Testament, Trivium, Queensryche, Crazy Lixx, Dogma, Uada, Hagane, Latzen, Doble Esfera, Estrella Negra.

ENTRADAS POR DÍA

Además de la venta de abonos, el festival lanzará entradas por días el próximo 13 de noviembre, a las 12.00 horas. Estas se pueden adquirir en www.rockimperiumfestival.es