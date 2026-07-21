Xoel López y Mind Enterprises encabezan el cartel del Día Repsol este miércoles en La Mar de Músicas

El escenario del Día Repsol se encuentra en la explanada del Puerto de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA1

CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

La Mar de Músicas celebra este miércoles 22 de julio el Día Repsol, una jornada en la que todos los conciertos serán gratuitos. Esta cita, en la que se espera contar con 10.000 asistentes entre los distintos escenarios de la ciudad, concluirá en la explanada del Puerto con la actuación de Xoel López y Mind Enterprises, a las 23.00 horas, han informado desde el consistorio.

"Seguimos disfrutando de la 31 edición del Festival Internacional de La Mar de Músicas, donde se une el talento, la interculturalidad, los artistas de diferentes disciplinas y todo tipo de propuestas culturales con grandes acontecimientos también en materia de energía, de medio ambiente y sobre todo, de responsabilidad social de empresas que están comprometidas con el municipio y que llevan, como es el caso de Repsol, una década apostando y apoyando este festival, que realizamos desde el Ayuntamiento", ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo.

El director del complejo industrial de Repsol en Cartagena, Rafael Quesada, ha señalado que en esta edición, Repsol ha "suministrado 3.000 litros de Diésel Nexa origen 100% renovable, un combustible fabricado a partir de residuos orgánicos, como el aceite de cocina usado, y que sirve no solo para mover vehículos, también para alimentar los grupos electrógenos que se necesitan en escenarios como el del Patio del CIM o el de la explanada del Puerto, para que la música suene".

La alianza entre el Ayuntamiento de Cartagena y Repsol y suma más de una década de colaboración en torno a La Mar de Músicas. Durante este tiempo, más de 40.000 personas han disfrutado del día Repsol, una jornada que acerca cada verano una programación musical internacional y gratuita a miles de ciudadanos y visitantes.

PROGRAMACIÓN DÍA REPSOL

La programación de la jornada, marcada por la música procedente de Ecuador, arrancará a las 19.00 horas en la plaza del CIM con los ecuatorianos Jatun Mama, continuará a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento con la banda ecuatoriana Swing Original Monks y seguirá en el escenario Repsol del patio del antiguo CIM con Margarita Laso. El cierre de la jornada llegará a partir de las 23.00 horas en la explanada del Puerto, con las actuaciones de Xoel López y Mind Enterprises.

De la chicha a la cumbia, pasando por el sanjuanito y el afrobeat, el estilo que ha originado el dúo de música kichwa-electrónica, Jatun Mama, es absolutamente vanguardista. Su música es un viaje por diferentes niveles de energía que, en sus puntos cumbre, eleva a quien lo escucha hasta el trance. Samples de voces que, en kichwa o en español kichwizado, hacen referencia a lo cotidiano de las comunidades como la siembra de maíz, la minga, la lengua ancestral o las expresiones propias de la fiesta del jatun punlla o inti raymi.

Después, a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento llegarán Swing Original Monks, una de las bandas ecuatorianas con mayor proyección internacional de la última década y una de las propuestas más representativas de la nueva música latinoamericana.

El grupo nació en Quito en 2010 y desde sus inicios se caracterizó por una identidad musical mestiza que mezcla ritmos tradicionales de los Andes con sonidos contemporáneos. Su música combina géneros como la cumbia, el pasillo, el sanjuanito o el albazo con elementos de rock, ska, electrónica y música balcánica, creando un estilo propio que ellos mismos han definido como "folktrónica andina".

A las 21.30 horas en el patio del Antiguo CIM será el turno de Margarita Laso es una de las voces más importantes de la música ecuatoriana contemporánea y una figura clave en la preservación y difusión del repertorio tradicional del país. Cantante, investigadora cultural y también comunicadora, ha dedicado gran parte de su carrera a rescatar y reinterpretar la música patrimonial del Ecuador, especialmente los géneros vinculados a la tradición andina. Su trabajo se centra en géneros como el pasillo, el yaraví, el albazo o el sanjuanito.

Ya a las 23.00 horas en el gran escenario de la explanada del Puerto arrancará Xoel López, una de las voces más sólidas y personales de la escena independiente iberoamericana. Con más de dos décadas de trayectoria, desde Elephant Band y Deluxe hasta su consolidación en solitario, ha construido una obra libre y camaleónica, marcada por el viaje, la raíz y la exploración constante. Autor de más de 200 canciones y 20 álbumes, este año presentará 'Oniria Popular'.

Cerrarán la jornada los italianos Mind Enterprises, quienes recuperan sin complejos la estética sonora del italo disco con una producción totalmente contemporánea: canciones cortas, pegadizas, con un punto irónico y muy pensadas para la pista de baile actual, donde se mezcla nostalgia y modernidad. Su directo, muy enfocado al baile, convierte cada concierto en una pequeña fiesta retrofuturista, donde las referencias a los años ochenta conviven con una energía muy actual.