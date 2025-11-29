La XXIII Gala del Deporte reconoce el talento y el compromiso de los deportistas santomeranos

El Pabellón Municipal de Deportes acogió este viernes la XXIII Gala del Deporte de Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Pabellón Municipal de Deportes acogió este viernes la XXIII Gala del Deporte de Santomera, un acto destinado a distinguir la dedicación, la trayectoria y los logros alcanzados por deportistas, clubes y entidades que han destacado durante el último año.

El evento volvió a poner de relieve la importancia del deporte en la vida social del municipio y el compromiso del Ayuntamiento con su promoción. A lo largo de la gala se entregaron diecisiete reconocimientos, entre ellos el galardón al mejor deportista masculino, que recayó en Ángel Antón Rodríguez por su proyección en las carreras de trail.

El premio a la mejor deportista femenina fue para Sheila Garrido Mauriz, jugadora del Real Oviedo femenino. David Calatayud Asensio recibió el reconocimiento a la mejor trayectoria deportiva gracias a su amplio recorrido en el ciclismo, mientras que la gesta deportiva del año correspondió al aventurero Francisco Mira Pérez, 'Quitín', tras realizar este año la expedición polar 'Mar de Hielo'.

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

Víctor Martínez, alcalde de Santomera, asistió a la gala junto a Fran Sánchez, director general de Deportes. Durante su intervención, el primer edil explicó los avances del Plan de Infraestructuras Deportivas del Ayuntamiento de Santomera, una estrategia municipal para modernizar y ampliar los equipamientos deportivos en toda la localidad.

Tras la inauguración este mes del graderío cubierto del Campo de Fútbol y la licitación de la renovación del recinto de petanca, este plan incluye también la construcción de nuevos vestuarios y un graderío en el Campo de Hockey Antonio Morales, con un presupuesto de licitación de 360.879 euros, cofinanciado por la Dirección General de Deportes; la remodelación de la pista de running y la creación de nuevas instalaciones al aire libre, como una moderna pista de baloncesto, dos espacios activos de fitness, una pista de vóley playa y dos de pickleball.

PREMIOS ESPECIALES DEL JURADO

El apartado colectivo se inició con la distinción al mejor equipo femenino, que obtuvo el conjunto infantil del Club Atlético Voleibol Santomera. El equipo de Tercera División RFEF del Club de Fútbol Santomera fue reconocido como mejor conjunto masculino.

Las menciones especiales del jurado fueron para los conjuntos alevín y juvenil de rítmica; para Natalia Svetlinova Todorova, por su evolución en gimnasia rítmica; y para el nadador Diego Mira Albaladejo, quien hace unos días batió el récord de España de 400 metros estilos.

Por otro lado, los premios especiales del jurado se otorgaron a Miriam Hani Martínez, una de las figuras más destacadas del voleibol local; a José Gracia Espinosa, por su labor en la orientación en bicicleta; y a José Francisco Asensio Pérez, entrenador del Club de Fútbol Santomera.

El reconocimiento al evento deportivo del año fue para la carrera ciclista Trofeo Interclub Campo de Cartagena-Mar Menor. Por su parte, Citromil fue distinguida como empresa colaboradora del año y el Club Atlético Voleibol Santomera recibió el premio a la promoción y difusión del deporte. El recorrido concluyó con los reconocimientos a las promesas deportivas.

Blanca Caravaca López, representante de la gimnasia rítmica, fue nombrada mejor promesa deportiva femenina y José Antonio López Bernal, destacado por su progreso en motocross, recibió el galardón a la mejor promesa deportiva masculina.

"COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON EL DEPORTE"

El alcalde subrayó que esta gala "representa el firme compromiso del Ayuntamiento con el deporte y con las personas que lo hacen posible, desde quienes destacan en la competición hasta quienes trabajan de manera constante para fomentar la actividad física en nuestro municipio".

También la apuesta del municipio por acoger eventos deportivos de primer nivel. Además, trasladó su agradecimiento a familias, entrenadores, clubes y entidades colaboradoras por su contribución al crecimiento del deporte santomerano.