Ya se puede votar por el mural romano de Canteras, nominado a los premios internacionales de arte urbano

Mural de Kato en Canteras, Cartagena. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Cartagena se sitúa en el epicentro mundial del arte urbano gracias nuevamente a un grafiti mural de inspiración romana, ubicado en el pabellón deportivo de la diputación de Canteras.

La obra del artista sevillano KATO, impulsada con fondos municipales del distrito 1, con el apoyo técnico del servicio de grafiti y streetArt de Juventud, consiguió el primer premio como la mejor obra del mes de marzo del pasado año en los galardones internacionales Street Art Cities, que distinguen las mejores creaciones urbanas en todo el planeta. Ahora opta durante todo el mes de enero a mejor obra mural del mundo del año 2025.

La elección de la obra se realizará a través de una votación en la web www.streetartcities.com hasta el próximo 31 de enero. Para incentivar la votación, el Ayuntamiento de Cartagena pone en marcha un sorteo a través de la red social de Instagram, con la finalidad de premiar a los votantes del mural de Kato en Cartagena, con un un pack turístico que incluye: una noche de alojamiento para dos personas en el Sub Up Hostel de Cabo de Palos, actividad náutica (si el tiempo lo permite), visita guiada al faro de Cabo de Palos y entrada para el Teatro Romano de Cartagena.

OBRA Y AUTOR

La obra se realizó durante unos quince días con técnicas de pulverización con las que Fabián Bravo, conocido como KATO, ha fusionado el arte urbano con la historia, con el objetivo de, según el propio artista, traer el esplendor de la cultura romana a la actualidad.

El título completo de la propuesta, 'K-ArtHago Nova: Ars, Populus et Imperium', utiliza el nombre romano de la ciudad de Cartagena, Carthago Nova, integrando el arte y la identidad del autor. Según el propio creador, la propuesta es "un homenaje a la gran historia y el patrimonio romano del municipio".

El mural, que resultó afectado tras un incendio registrado en agosto, y restaurado posteriormente, tiene una dimensiones de 50x6 metros y rinde homenaje a la herencia romana de Cartagena fusionando el arte urbano con la historia, con el objetivo de, según el propio artista, traer el esplendor de la cultura romana a la actualidad.

Esta obra ha sido creada con el apoyo del servicio de grafiti y streetArt de Juventud del Ayuntamiento, que se encarga no solo del asesoramiento en el proceso de realización de las obras, también llevan tareas de conservación, ejemplo de ello es el barniz de protección que se le ha aplicado a la propuesta de Kato, quien también ha contado con la colaboración de la artista Viki Art para materializar esta creación en Canteras.