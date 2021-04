Yayoflautas Cartagena se concentra contra la "violencia ideológica" que vive la ciudad en las últimas semanas

MURCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Yayoflautas Cartagena se ha concentrado este viernes, a las 19.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento contra la "violencia ideológica" tras el ataque que ha sufrido la sede de Podemos en la ciudad portuaria y el que sufrió una mezquita hace una semanas.

"La madrugada del jueves al viernes santo, la sede del partido Podemos sufrió un ataque terrorista que podía haberse convertido en tragedia. La sede está en los bajos de un edificio de diez plantas, con familias, mayores y niños. Hace unas semanas quemaron una mezquita y se sospecha de la intencionalidad de otros atentados de tintes partidistas, racistas y xenófobos, amén de la violencia gratuita que hemos visto todos aprovechando manifestaciones pacíficas por unas u otras razones", han señalado.

Algo que resumen en dos palabras "violencia ideológica". Una violencia que "es el fundamento de la existencia de determinados grupos políticos basada en el odio y el miedo a otras culturas, a lo nuevo, a lo diferente o a lo que no entienden. Una ignorancia que pretende inocular a nuestros nietos y vuestros hijos la nueva Consejera negacionista", han añadido.

Y es que, para Yayoflautas Cartagena, "no hay diferencias entre la violencia que ejercían los cachorros de ETA en el País Vasco y ésta. No hay diferencia alguna entre la violencia del fundamentalismo islámico y ésta, ninguna diferencia entre el fanatismo y el totalitarismo de los camisas pardas alemanes o los falangistas del franquismo y ésta.

No queremos una Cartagena ni una Región de Murcia de vuelta a los años 40, en los que nadie se atrevía a hablar ni a mirar a los ojos al señorito, al jefe o al falangista por miedo a palizas y otras represalias".

"Queremos una sociedad libre y en convivencia pacífica, estamos a tiempo de rectificar, de corregirlo. Nos llevará tiempo, pero ahora hace falta una condena contundente por parte de la Cartagena democrática y solidaria, y consolidar un frente cívico en defensa de las libertades y de la convivencia. También hay que exigir de las fuerzas de seguridad unas actuaciones más contundentes de las que han llevado a cabo hasta ahora, de lo contrario estarán naturalizando esas salvajadas y favoreciendo que se reproduzcan", han concluido.