10N.-Iglesias dice que la sentencia del 'procés' es "la excusa perfecta" del PSOE para gobernar con el PP

Publicado 15/10/2019 13:38:55 CET

ZARAGOZA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno de España, Pablo Iglesias, ha afirmado este martes en Zaragoza que "a lo mejor" la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés' es "la excusa perfecta" del PSOE para gobernar junto con el PP tras las elecciones generales del 10 de noviembre.

Ha protagonizado un acto público en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, ante 640 personas, acompañado por el cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por esta provincia, Pablo Echenique.

Iglesias ha aseverado que "se está orquestando un pacto PSOE-PP" y que con la "excusa" del conflicto catalán "no derogamos la reforma laboral, no publicamos la lista de amnistiados fiscales y hacemos políticas de derechas".

En su intervención, el también secretario general de Podemos ha dicho que "Cataluña es un asunto muy importante" porque "afecta a la convivencia, la fraternidad, y plantea un debate sobre si la judicialización de la política sirve para resolver conflictos", pero a la vez "está operando también como excusa" porque "se está trabajando un acuerdo PSOE-PP que responda a los intereses que se negociaban en Biarriz --en la cumbre económica celebrada semanas atrás--".

Ha añadido que cuando Pedro Sánchez ganó, en 2017, las primarias internas del PSOE para ser secretario general "hablaba de fraternidad, de plurinacionalidad, de diálogo, pero ahora es imposible distinguirle del PSOE de Susana Díaz, que apuesta por gobernar con el PP y sumar a Cs en el último minuto".

"Ya ni se ocultan", ha asegurado Iglesias, en alusión a PP y PSOE, tras lo que ha asegurado que "el único voto que puede servir para frenar un Gobierno de gran coalición es el voto a Unidas Podemos". Asimismo, ha opinado que "los grandes cambios no se producen con la aquiescencia de quienes tienen el poder" y que "si nosotros estamos en el próximo Gobierno no va a ser porque el PSOE quiera, va a ser por que la gente nos dé la suficiente fuerza para que esos cambios sean posibles".

"LA MOMIA"

También ha hablado de "la momia", en alusión al dictador Francisco Franco, indicando al respecto que no basta solo con trasladar los restos del Valle de los Caídos, sino que "es necesario que haya una tutela judicial efectiva para las víctimas y desfranquizar los poderes económicos cuyos principales apellidos crecieron a la sombra de una dictadura".

Ha considerado que el traslado de los restos de Franco "es una victoria de la dignidad de nuestro país" porque significa que no habrá "un mausoleo de Estado para un dictador, pero la gente sabe que los restos de Franco están en el aparato del Estado y en buena parte de los poderes económicos de nuestro país".

Al respecto, Pablo Iglesias ha expresado que "en las faldas del franquismo creció una oligarquía que no tiene nada de emprendedora" y ahora "esos mismos apellidos, como Botín, que crecieron a la sombra del franquismo, son los que dicen que Podemos no debe estar en las elecciones".

El candidato de Unidas Podemos ha urgido a hablar no solo de estos asuntos porque "la realidad avanza", en alusión expresa a la "desaceleración económica", que "significa miedo, inseguridad, riesgo, que los servicios públicos estén en riesgo, riesgo de desahucio para los puestos de trabajo, que muchas familias no puedan llegar a fin de mes, miedo a no poder pagar el alquiler, a tener que dejar la universidad por no pagar la tasa de matrícula, a que te echen del trabajo", lo que "se une a lo que están señalando los jóvenes: que no tenemos dos planetas".

COMPETENCIAS Y SILLONES

Iglesias ha defendido la negociación realizada por el equipo dirigido por Pablo Echenique tras las pasadas elecciones generales del 28 de abril, al señalar que el candidato de Zaragoza "podría ser hoy ministro y decían que a nosotros nos interesaban los sillones, pero nos interesaban las competencias" porque "estamos para cambiar las cosas y nosotros negociamos competencias, no sillones".

Sin embargo, "nos engañaron, mintieron a un país diciendo --los socialistas-- que estaban dispuestos a gobernar con nosotros, pero no querían", ha continuado Iglesias, advirtiendo de que si Podemos gobierna "habrá banqueros que llamen a La Moncloa a decir que qué pasa" porque la candidatura morada quiere "que la mayor parte de la gente de nuestro país pueda dormir un poquito más tranquila".

CONSTITUCIÓN

El candidato ha planteado "hacer propuestas sin pedir la Luna" para lo que se ha remitido a la defensa de la Constitución de 1978, citando varios, como el 128, relativo a la subordinación de la riqueza nacional al interés general, para lo que ha propuesto crear una empresa pública de energías renovables para bajar la factura de la luz y, también cerrar las "puertas giratorias sinvergüenzas", preguntándose "cómo puede llamarse constitucionalista aquel que permite que sus exministros acaben fichados por los consejos de administración de estas empresas -las grandes firmas--" ya que "no hay nada más antipatriótico".

Pablo Iglesias ha continuado criticando a los "constitucionalistas de charanga y pandereta" y ha defendido el sistema fiscal progresivo porque "los bancos nos tienen que devolver 60.000 millones de euros".

También ha pedido que las grandes empresas que contaminen "paguen" y subir el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros al mes "para que llegue un poquito más la dignidad a las casad de la gente trabajadora", al tiempo que ha exigido la derogación de la reforma laboral porque "es una vergüenza que en España haya chavales repartidores a los que se les haya llamado trabajadores autónomos: eso sí es ofender a España".