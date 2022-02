13F- Alcalde León pide una "reflexión profunda" sobre la abstención del PSOE en la investidura de Mañueco

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de León, Antonio Diez, ha planteado hoy la necesidad de reflexionar en profundidad sobre la postura que debe adoptar el PSOE tras los resultados electorales del pasado 13 de febrero, después de que algunos socialistas, como el alcalde de Valladolid, propusieran una posible abstención, porque, según el leonés, es un camino "que no es fácil" ni "entendible por parte de la ciudadanía y la militancia".

Así lo ha manifestado Diez en una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha precisado que hay que decidir "qué es mejor", si la entrada "de la extrema derecha" en el Ejecutivo de Castilla y León "en el plan que vienen" o permitir "un gobierno en minoría que tiene que estar abocado a llegar a muchísimos acuerdo con los socialistas y con otras fuerzas políticas".

Al respecto, el alcalde de León ha insistido que este asunto "debe tener una reflexión profunda" aunque "tiene muchos pros y muchos contras cualquiera de las decisiones que se adopten". Ha añadido que cuando "históricamente se está hablado desde el PSOE y las fuerzas progresistas de cordones sanitarios frente a la extrema derecha este es un magnífico ejemplo para demostrar esa capacidad de construir ese cordón sanitario".

No obstante, Diez ha recalcado que se trata de abstenerse a un Gobierno del PP "que no es estándar, sino un PP de Castilla y Léon, con 35 años de desgobierno, artífice de la malísima situación de la Comunidad y, lo más importante, un partido plagado de decenas de casos de corrupción". Por ello, el alcalde de León considera que es "un debate complicado, que requiere reflexión y no una respuesta bote pronto".

Asimismo, ha afirmado que un partido, cuando sus primeras declaraciones "son de absoluta presión" al PP en cuanto a la eliminación de leyes "que son sumamente importantes, porque ha costado muchos años conseguirlo" y cuando las propuestas de VOX "no hablan de nada" denota que no ha venido a trabajar por Castilla y León "sino a practicar sus políticas realmente más extremistas, dañinas y que más perjuicio puede provocar a la sociedad".

Igualmente, el alcalde de León ha precisado que en política "nada es gratis" y si hay un acuerdo de abstención "será un acuerdo con todas las fuerzas del hemiciclo" porque sería "un error" no oír lo que han dicho los ciudadanos de la Castilla y León en las urnas.

Además, ha apuntado que quien tiene la capacidad para evitar una investidura con el apoyo de VOX "es el PSOE, que negociaría y duramente y pondría unas líneas rojas a esa situación", aunque la decisión ultima sobre estos pactos o acuerdos "se supeditan al ámbito federal" del Partido Socialista.