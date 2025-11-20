20.- IU tacha al emérito de "Juan Carlos Vox de Borbón" y recrimina que se apuntó por "oportunismo" a la democracia

Archivo - El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, durante una entrevista para Europa Press, a 7 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha recriminado al rey emérito, al que ha definido como "Juan Carlos Vox de Borbón", de apuntarse "oportunistamente a una democracia que le permitía sobrevivir" tras una "dictadura atroz" y ha llamado a seguir avanzando en derechos ante la "ola reaccionaria".

A través de un vídeo publicado en las redes sociales, cuando este jueves se cumple 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, ha reivindicado que la democracia no "cayó del cielo" sino que vino por el impulso de "miles de sindicalistas, militantes y ciudadanos que lucharon por construir una sociedad mejor".

"No vino por un monarca que se apuntó oportunistamente a una democracia que le permitía sobrevivir", ha lanzado Maíllo para calificar al emérito de "Juan Carlos Vox de Borbón".

Aparte, el líder de IU ha conmemorado la efeméride del paso del franquismo a la democracia pero ha dejado claro que su organización "no se conforma con una celebración resistente" y considera que hay tareas pendientes, como un mayor despliegue de la Ley de Memoria Democrática.

APOYO AL PUEBLO SAHARAUI

"Creemos que en estos momentos de ola reaccionaria y autoritaria la construcción de la democracia no es sólo enarbolar una bandera de carácter formal o ir a votar cada cuatro años. La construcción de la democracia se hace con conquista de derechos. Construir la democracia es tener precios asequibles de vivienda, salarios dignos y servicios públicos de calidad", ha enfatizado.

También ha subrayado que no se puede "olvidar nunca" que hace 50 años España "abandonó al pueblo saharaui" e IU va a seguir reclamando su protección apoyo y colaboración para su derecho a autodeterminación".