Feijóo ve "incompetente" a la dirección de Correos por tardar tanto en poner refuerzos para el voto por correo

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes a la actual dirección de Correos de "incompetente" y le ha echado en cara que haya "tardado tanto" en poner refuerzos para garantizar el voto por correo ante las generales del 23 de julio. Dicho esto, ha afirmado que si de él dependiese su actual presidente, Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ya habría sido cesado.

"¿Por qué han tardado tanto en refuerzos? ¿Por qué han improvisado tanto? ¿Y por qué Correos pierde mil millones de euros en los últimos años?", se ha preguntado el líder del PP en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, ha indicado que el voto es un derecho constitucional y si, a escasos días de que finalice el plazo para votar, "más de un millón de personas que han solicitado el voto y no lo tienen", estarían ante "un supuesto gravísimo".

"Y mi obligación como demócrata es ponerlo encima de la mesa, y me parece sorprendente que el Gobierno empiece con las cábalas de que si éste del sindicato que conoce Feijóo o Feijóo conoce al sindicato y hay una confabulación", ha proclamado.

El líder del PP ha recalcado que éste es un asunto "muy serio" que le "enerva" especialmente porque estuvo al frente de Correos y entonces sabían que en la época de Navidad tenían que "reforzar la plantilla". En este punto, ha dicho que los carteros son "gente muy seria" y han dicho que "necesitan refuerzos en el mes de julio para repartir récord de solicitud de voto por correo" porque hay "más de un millón" de votos si repartir.

Tras asegurar que "la culpa no es del señor Feijóo", que lo que quiere es que "se repartan los votos", ha reiterado que la actual dirección de Correos no está gestionando "bien" la compañía y no ha estado a la "altura de las circunstancias". "¿Cómo es posible que hayan tardado semanas en discusiones entre la dirección y los sindicatos en ver cómo se incrementa la plantilla?", se ha preguntado.

UN "BULO" PARA "DESPRESTIGIAR" A SINDICALISTAS

Ante las informaciones que apuntan a que es su amigo Regino Martín, un ex responsable de CCOO en Correos, el que le facilita la información de lo que está pasando, Feijóo ha indicado que se trata de un "bulo" de la empresa en contra de los sindicatos y ha señalado que cuando él estuvo al frente de Correos llegó a acuerdos con los sindicatos aunque "no fue fácil algunas veces".

En este punto, Feijóo ha admitido que también guarda "buena relación" con sindicalistas del Insalud o con sindicalistas de la Xunta de Galicia. Dicho esto, ha calificado de "lamentable" que se use el nombre de personas como Regino Martín "para desprestigiarlas simplemente porque tienen buena relación".

A continuación se ha referido a la situación de Correos y ha señalado que si no llega a inyectar la SEPI capital estaría "en una situación de preconcurso de acreedores" cuando "es la mayor empresa pública" del país. "El enfrentamiento entre el sindicato y el ex jefe de gabinete del señor Sánchez, presidente actual de Correos, viene desde hace años, no desde hace meses", ha aseverado.

Al ser preguntado si el PP, al criticar que se haya tardado tanto en poner los medios necesarios, está afirmando que la dirección de Correos ha tenido algún interés en que no se repartieran los votos por correo, Feijóo ha replicado: "La dirección de Correos en mi opinión es incompetente y desde luego si dependiese de mí este señor estaría cesado hace mucho tiempo".

En este sentido, ha subrayado que conoce la compañía porque la presidió durante tres años y ha señalado que dejó "una cuenta resultados de 100 millones de euros de beneficios". Dicho esto, ha añadido que, en un momento donde "la paquetería está en su punto álgido", el hecho de que la empresa tenga "mil millones de pérdidas" acredita que su equipo directivo no gestionan bien la compañía "en momentos ordinarios cuando hay un pico de producción".

Feijóo ha indicado que no están hablando de que Correos "entrega los paquetes fuera de plazo" sino que si pide el voto por correo, "ya no puede votar en una urna". Y si ese voto por correo no se lo facilitan, se queda sin ejercer un derecho constitucional", ha manifestado.