27-M.- IULV-CA aclara que no existe la posibilidad de pactar con Zoido y rechaza dimisión de Martín Recio

Actualizado 04/06/2007 16:54:32 CET

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, dejó hoy claro que "no existe la posibilidad" de que en el Ayuntamiento de Sevilla se alcance un pacto de gobierno con el candidato del PP, Juan Ignacio Zoido, que ha sido el candidato que más voto ha conseguido en las pasadas elecciones municipales. Asimismo, aprovechó para rechazar la posibilidad de que el líder provincial de IU-Sevilla, Sebastián Martín Recio, abandone su responsabilidad.

En rueda de prensa, Valderas aseguró que no existe al posibilidad de abordar un acuerdo con el PP en el Ayuntamiento de Sevilla, ya que "los ciudadanos han aceptado y han dado su apoyo a la buena gestión que durante estos últimos cuatro años han protagonizado PSOE e IU".

Así, indicó que la oferta de pacto realizada por el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, no tiene sentido, sino que "corresponde a los cantos de sirena, ante lo que hay que mantenerse atado al mástil aunque no tapar los oídos". En este contexto, indicó que la organización "no puede caer en la trampa y equivocarse".

De esta forma, Valderas dio su apoyo a la posibilidad de reeditar el pacto con el PSOE en la Alcaldía de Sevilla, aunque lo englobó dentro del pacto general que se pretende alcanzar.

"NO" A LA DIMISIÓN DE MARTÍN RECIO

Asimismo, el líder de IULV-CA, Diego Valderas, se refirió a las declaraciones del coordinador provincial de Sevilla, Sebastián Martín Recio, en las que apunta la posibilidad de presentar su dimisión por los malos resultados que se han dado en Carmona y que le han llevado a perder la Alcaldía.

En este punto, Valderas dijo que no considera necesario que Martín recio dimita, ya que "hay que aunar fuerzas y seguir trabajando en nuestro proyecto, un proyecto que están en ascenso y que va hacia arriba, con el objetivo de abordar con fuerza y firmeza las elecciones autonómicas y generales".

"Tenemos que permanecer unidos en el proyecto para crecer, lograr más espacio y conseguir mayor representación", indicó Valderas.