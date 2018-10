27-M.- Llamazares pide al PSOE que "no frustre las esperanzas" de un cambio de izquierdas en Navarra y Baleares

Actualizado 04/06/2007 16:07:52 CET

Avisa de que IU se cuestionaría el acuerdo a nivel del Estado con los socialistas si éstos "le dan el gobierno de Navarra a UPN"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, reclamó hoy al PSOE que "no frustre las esperanzas de cambio" de izquierdas de los ciudadanos en Navarra y Baleares, expresadas en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 27 de mayo.

En rueda de prensa en la sede de la coalición, recordó que los acuerdos que IU y PSOE están tratando de concretar tienen "espíritu de generalidad", por lo que emplazó al PSOE a que sean "homogéneos". A su juicio, no puede ser que haya acuerdo "donde les conviene" a los socialistas, y que "no haya la misma voluntad donde no les conviene".

Así, reiteró que el acuerdo debe ser "equilibrado" e IU considera a Navarra como una "pieza fundamental" de su contenido. Para Llamazares, el posible acuerdo a nivel del Estado "no sería el mismo si el PSOE se bajara del acuerdo en Navarra y le diese el gobierno a UPN".

"En este caso no solamente traicionaría y frustraría la esperanza de los ciudadanos navarros en el cambio, sino que también en buena parte afectaría a la solidez del conjunto del acuerdo con IU. Para nosotros esto no sería una excepción, sino un cuestionamiento del acuerdo", argumentó.

Por tanto, emplazó al PSOE a que sea "coherente", porque aunque este acuerdo puede tener alguna excepción "puntual en un pequeño municipio o alguna zona por razones concretas, no puede tener una excepción del carácter de la comunidad Navarra". Según dijo, sin Navarra la "intensidad" del acuerdo no sería la misma en su conjunto para IU.

Además, aseguró que su coalición está apostando ahora por un acuerdo "fuerte a nivel de todo el Estado", el cual requiere que "al menos las dos CCAA donde la izquierda puede ser el núcleo del gobierno, cuajen en un acuerdo de cambio". "Si no es así, afectará, sin lugar a dudas, a la coherencia, la generalidad y la solidez del acuerdo", matizó.

"NIVEL AVANZADO DE ACUERDO"

Asimismo, aseguró que hay un "nivel ya avanzado de acuerdo" entre ambas formaciones para el "voto en la investidura a la fuerza mayoritaria de la izquierda", así como para iniciar una negociación programática que tenga como objetivo "otra forma de gobernar, acuerdos de gobiernos que tengan bases en políticas sociales, de democratización y transparencia municipal, y de calidad de vida".

En este sentido, indicó que esta negociación debe tener como primer objetivo el "voto mutuo en la izquierda para que salga adelante la candidatura mayoritaria de la izquierda en CCAA y municipios". "Para IU esta voluntad no tiene excepción en Navarra y Baleares", insistió.

"El voto mutuo en la izquierda para garantizar mayorías de izquierdas y gobiernos de cambio tiene que tener lugar, porque no se debe frustrar la esperanza de las sociedades navarra y balear para que haya un cambio político comprometido", expuso.

El líder de IU recalcó que este acuerdo no debe tener "excepciones", por lo que instó al PSOE a que "no frustre las esperanzas de cambio de la sociedad navarra y de la balear, y que responda a la clara voluntad de cambio".

Según aseguró, en estos momentos los "compañeros" de IU en Navarra y Baleares están "decididos" a llegar a un acuerdo que permita la gobernabilidad de izquierda en ambas CCAA, "con distintos componentes pero en base a un núcleo duro que estaría formado por PSOE e IU".

Llamazares explicó que IU y PSOE han acordado "iniciar un proceso de diálogo y negociación" para garantizar políticas de izquierdas en los ámbitos municipal y autonómico, que respondan a los intereses de la "mayoría de los ciudadanos y respondan a sus necesidades desde el punto de vista de los servicios públicos, con la necesaria transparencia institucional".

En este sentido, añadió que este acuerdo también debe responder a la necesidad de la lucha contra la especulación, el transfuguismo o "cualquier forma de corrupción". También destacó que IU quiere que se establezca una negociación de programas en base a un "programa de cambio para configurar gobiernos de izquierdas en municipios y CCAA".

Finalmente, apuntó que en algunos casos se configurarán acuerdos de "legislatura y otros puntuales", si bien puntualizó que el objetivo es llegar al "máximo nivel de acuerdo de programa, a acuerdos de gobierno de izquierdas". Añadió que este acuerdo se está "configurando en estos momentos y será público en los próximos días, ya que ahora se está plasmando en papel".