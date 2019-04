28A.- Casado acusa a Sánchez de estar "patrocinando la sedición" al no rechazar indultos a los líderes del 1-O

Publicado 16/04/2019 14:26:28 CET

Llama a los "defraudados por la deriva independentista" del PSOE para que apoyen al PP en las generales

CIUDAD REAL, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de estar "patrocinando la sedición" al "seguir dialogando" con los independentistas catalanes y no rechazar indultos a los líderes del 'procés' que están siendo juzgados en este momento por el Tribunal Supremo.

Así se ha pronunciado en un acto en Ciudad Real ante más de mil personas -según los organizadores--, en el que también han participado el presidente del PP castellanomanchego y candidato a la Presidencia regional, Paco Núñez, la candidata por Ciudad Real al Congreso y exalcaldesa de la ciudad, Rosa Romero, y el actual candidato a la Alcaldía, Francisco Cañizares. Entre los presentes se encontraba también el candidato del PP por Huelva al Congreso, Juan José Cortes.

Ciudad Real es una plaza clave para el PP en esta campaña electoral de las generales, en las que los 'populares' quieren conservar su actual representación. En este momento, los 'populares' cuentan con tres escaños, pero podrían quedarse solo en uno, según la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Ese mismo sondeo prevé un retroceso electoral similar para el PP en otras provincias castellanomanchegas.

CONDENA DEL PSOE "CON LA BOCA PEQUEÑA"

En su discurso, Casado ha hecho alusión a los últimos boicots que han sufrido PP, Cs y Vox en actos de campaña y ha afirmado que están viendo que la "tónica dominante" es "la pérdida de libertades". "Mi mayor solidaridad con Rivera y Abascal. No se puede tolerar la violencia, la intimidación, el chantaje y las amenazas en democracia", ha proclamado, para añadir que le resulta "decepcionante" que el Gobierno del PSOE "lo condene con la boca pequeña y no ponga medidas claras".

En este punto, se ha mostrado partidario de ilegalizar a las asociaciones y organizaciones que alienten la violencia. "Aplicaré la ley de partidos para ilegalizar la kale borroka en el País Vasco y Cataluña. Se acabó la violencia en la calle", ha exclamado, para añadir que si llega a Moncloa también prohibirá la convocatoria de homenajes a etarras y exigirá que para acceder a un grado penitenciario tengan que colaborar con las víctimas.

Casado ha afirmado que el presidente del Gobierno "no está poniendo orden en la seguridad". "Pedro Sánchez está no solo no evitando sino patrocinando la sedición al seguir dialogando con estos Torras, que les entregan documentos que ocultan, al estar pidiendo apoyo a los reales decretos con Otegi, o al no estar rechazando indultos a aquellos que siguen en un proceso de independencia en Cataluña", ha proclamado.

En este sentido, ha recriminado al jefe del Ejecutivo que siga sin contestar si indultará a los líderes del 'procés'. "¿Por qué no contesta? El que calla otorga", ha asegurado, para mostrarse convencido de que Sánchez "va a indultar a los presos golpistas" a cambio de escaños. "En nuestro programa decimos claro que nunca vamos a indultar a los golpistas ni a dialogar con ellos", ha aseverado.

PRISIÓN PERMANENTE Y EL "BUENISMO" DE LA IZQUIERDA

También ha criticado que con Sánchez el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, presuma de ser "más decisivos que nunca" y una vez más ha apuntado a la posibilidad de que pueda convertirse en ministro de Justicia, e incluso que Carles Puigdemont sea ministro de Exteriores y Pablo Iglesias, de Interior. "Está muy claro. Hay que votar al PP para sacar a toda esta tropa del panel de mando de la Presidencia del Gobierno de España", ha resaltado.

Además, ha salido en defensa de la prisión permanente revisable y ha señalado que llevan toda la semana escuchando lo que decía el "monstruo" del 'El chicle', asesino de Diana Quer. Dicho esto, ha recalcado que no van a "tolerar" su derogación sino que propondrán apliarla a cinco nuevos delitos si llega a Moncloa

Según ha dicho, si hay riesgo de reincidencia, no tienen que pagar sus hijos "las leyes inadecuadas" de la izquierda que, a su entender, está "más cerca de esa buenismo con los violentos que de la Justicia con las víctimas".

"EL CANDIDATO DE LA ESPAÑA QUE MADRUGA"

El líder del PP, que se ha presentado como en candidato "de las clases medias" y de la España "que madruga", ha alertado de que se "avecina una recesión". Además, y en un acto lleno de personas de la tercera edad, ha presentado el PP como la formación que puede garantizar "siempre" las pensiones,

En la parte final de su discurso, Casado ha hecho un llamamiento a los desencantados con el PSOE, al pedir su apoyo a los que están "defraudados por la deriva independentista" de Pedro Sánchez. Paralelamente, ha llamado a los "defraudados" con aquellos partidos que no han conseguido "cambiar nada" sino "fragmentar el espacio electoral que da más oportunidades a la izquierda, a los nacionalistas y los batasunos", en alusión a Ciudadanos. "Somos un partido de centro en el que cabe todo el mundo que quiera mejorar España".

Una vez más, ha asegurado que el 28 de abril se la "juegan" porque no va haber "ni segunda vuelta ni libro de reclamaciones". En este punto, ha dicho que quien tenga dudas sobre a quién votar, debe tener claro que "solo pueden votar al PP si quieren que gobierne el Partido Popular". "Quién no quiera que gobierne Pedro Sánchez solo tiene como alternativa el PP", ha reiterado, para resaltar que el PP ofrece un "paraguas pintado de rojo y amarillo" para "proteger al que más lo necesita".

RECUERDO DE PARÍS TRAS EL INCENDIO EN NOTRE DAME

Casado ha abierto su intervención expresando su solidaridad por lo que ha ocurrido en París por el incendio en la catedral de Notre Dame, símbolo de la cultura europea. Según ha dicho, hoy el PP se acuerda de los "vecinos franceses y parisinos" tras esas "imágenes" que han "desgarrado a todos".

"Hoy España es Francia, hoy Ciudad Real es París y cuando sea presidente del Gobierno en un par de semanas pondremos todos los medios a disposición de la reconstrucciñon de Notre Dame tal y como ha propuesto la alcaldesa de París", ha manifestado. Fuentes del PP han señalado que todos los cargos del partido tendrán palabras de solidaridad en sus actos electorales.