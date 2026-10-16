Delgado reitera la generosidad de Frente Amplio con Montero en Madrid: "Se le ofrece el puesto 2 y 3 en la lista"

Archivo - El diputado de Más Madrid, Emilio Delgado, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). La política nacional vuelve a centrar el Pleno de la Asamblea de Madrid después de que este martes, 19 de mayo, la Au - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Más Madrid y número uno del Frente Amplio en dicha comunidad, Emilio Delgado, ha reiterado la generosidad de su movimiento político con Podemos, recalcando que se le está ofreciendo a su candidata, Irene Montero, un puesto de salida "entre el número dos y el tres" en la lista por Madrid que le garantizaría representación en el Congreso. "Está a su disposición", ha dicho.

En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, Delgado ha mostrado su preocupación por la falta de acuerdo en la izquierda a pocas horas de que se cierre el plazo de las listas electorales de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

No obstante, el dirigente de Más Madrid ha achacado a Podemos que haya decidido "un camino alternativo", que es "legítimo", pero les ha pedido que no mareen "la perdiz" y no engañen a la gente.

En este contexto, Delgado no ha descartado que se llegue finalmente a un acuerdo con Podemos. "Hemos sido extremadamente generosos con Podemos en Madrid. Se le está ofreciendo un puesto de salida, integración en los equipos. Hemos cambiado los cabezas. Parafraseando el refrán, diría que dos no se entienden si uno no quiere", ha insistido.