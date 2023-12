Un 40,6% quiere un cambio de gobierno en Euskadi tras las elecciones vascas, aunque solo un 35% cree que se producirá

Más de la mitad de los vascos cree que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez será muy bueno o bueno para los intereses de Euskadi



BILBAO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 40,6% de los vascos muestra su deseo de que, tras las próximas elecciones vascas, se produzca un cambio de gobierno en Euskadi, aunque un 39% opina que no se producirá y un 35% lo ve posible. Por otra parte, un 53,6% considera al PNV el mejor gestor, si bien un 46% de los vascos valora con un regular la gestión del Gobierno vasco frente a un 31,7% que la ve "bien o muy bien". Además, el 55,5% de los vascos opina que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez será "muy bueno o bueno" para los intereses de Euskadi, según los datos del 'DeustoBarómetro Social XX'.

El estudio de la Universidad de Deusto correspondiente a la oleada de invierno, elaborado en función de un millar de entrevistas realizadas entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, ha sido presentado este viernes en Bilbao por sus directores del proyecto, María Silvestre y Braulio Gómez, junto a la investigadora Iratxe Aristegi.

El DeustoBarómetro señala que un 40,6% es favorable a que, tras las próximas elecciones vascas, se produzca un cambio de gobierno en Euskadi (46% hace seis meses), frente al 22,2% que no quiere variación en el ejecutivo vasco (30,3% en la anterior oleada), y un 37,2% que dice no saberlo (23,7% en junio).

Un 39% de los entrevistados cree que, tras los próximos comicios vascos, no habrá un cambio de gobierno en Euskadi, 31 puntos menos que hace seis meses; un 35% cree que sí se producirá ese cambio (20,8% en la anterior oleada); y un 25% afirma que sí habrá cambio, 16 puntos más que en junio.

GESTION DEL GOBIERNO VASCO

En relación a la gestión del Gobierno Vasco en los últimos cuatro años, un 46% la valora regular, un 29,8% bien y un 1,9% muy bien, frente al 11,1% que la califica de mala y un 6,1% de muy mala.

Por su parte, un 5% valora muy bien el trabajo del principal partido de la oposición, EH Bildu, un 24% cree que lo ha hecho bien y un 30,9% opina que regular, mientras que el 13,5% considera que lo ha hecho mal y un 13,3% muy mal.

El 53,6% de los entrevistados cree que el PNV es el mejor gestor, el 50,4% opina que el partido jeltzale es el más serio y responsable, y el 49,2% considera que es el que más capacidad tiene para llegar a acuerdos, seguido del PSE (24%).

Por otro lado, un 29,1% afirma que EH Bildu es el partido más sensible con los problemas de la ciudadanía, un 30,5% dice que es el que tiene más capacidad de innovación y un 45% asegura que la coalición soberanista es la que mejor defiende la identidad y la cultura vasca.

El 72,3% de los entrevistados no votaría nunca a Vox (75% en la anterior oleada), el 46,5% no daría nunca su voto al PP (45% hace seis meses) y un 31,5% no apoyaría en las urnas a EH Bildu (31% en junio). Además, el 22,8% no votaría nunca a Elkarrekin Podemos (22% anterior encuesta), un 16,5% no respaldaría con su voto al PNV (19% hace seis meses) y un 15,3% no votaría al PSE (16% en el anterior DeustoBarometro).

Sobre la situación política general del País Vasco, un 41% cree que es buena o muy buena, 9 puntos más que hace seis meses, un 45% opina que es regular, el mismo porcentaje que en la oleada anterior), un 10% considera que es mala o muy mala, 7 puntos menos que en junio de 2023.

GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ

Asimismo, según los datos recogidos, el 5,9% de los entrevistados opina que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez será muy bueno para Euskadi y el 49,6% opina que será bueno, frente al 16,3% que considera que será malo y un 7,9% muy malo, mientras que el 20,3 no lo sabe.

En cuanto a la confianza de la ciudadanía vasca, aprueban la Universidad (5,9), las pequeñas empresas (5,8), Osakidetza (5,5) y la Ertzaintza (5,1).

Por otro lado, suspenden en confianza los ayuntamientos (4,8), el Gobierno vasco (4,6), las diputaciones (4,6), el Parlamento europeo (4,3), los tribunales de justicia (3,8), los sindicatos (3,8), el Tribunal Constitucional (3,7), el Gobierno central (3,7), la patronal (3,3), los partidos políticos (2,7), la Iglesia católica (2,3) y la Monarquía (2,1).

Por último, un 89% de los encuestados está muy o bastante de acuerdo con que en ningún caso se puede justificar la violencia para alcanzar fines políticos y un 61% coincide en que se siente más libre de expresar sus opiniones políticas en cualquier situación