El 61,6% de catalanes cree que el Govern no sabe resolver los problemas y lo suspenden con el 4,65, según el CIS catalán

Actualizado 24/01/2020 12:47:37 CET

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los catalanes suspenden la gestión del Govern en el último año con una nota media de 4,65, una cifra muy similar a la que obtuvo el año pasado (4,66), y es la peor valoración que ha obtenido un Ejecutivo catalán desde que se empezó a hacer esta pregunta en encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat en 2011. Además, el 61,6% consideran que el Govern no sabe cómo resolver los problemas de Cataluña.

Así lo refleja la encuesta realizada entre el 18 de noviembre y el 12 de diciembre --justo después de las elecciones del 10N y durante las negociaciones de investidura-- con una muestra de 1.600 personas residentes en Catalunya, incluyendo a catalanes sin derecho a voto, y un margen de error de 3,13, que ha presentado el director del CEO, Jordi Argelaguet.

Pese a que la nota media es de suspenso, la mayoría de los encuestados --un 59,5%-- sitúan la gestión del Govern por encima del '5' de nota, mientras que el 37,3% la suspenden, el 2,7% no lo sabe y el 0,5% no contesta.

Si se diferencian los encuestados según el recuerdo de voto en las últimas elecciones catalanas, solo los votantes de JxCat y ERC dan una nota media de aprobado al Govern, aunque la mayoría de los votante de los comuns y de la CUP sí que lo valoran por encima del '5'.

También destaca que de los dos socios de Govern, los electores de ERC valoran peor al Ejecutivo --el 21,7% lo suspenden, el 78,2% lo aprueban y la nota media es de 5,80-- que los de JxCat --el 11,8% lo suspenden, el 88,2% lo aprueban y la nota media es de 6,23--.

SUSPENSO A LA SITUACIÓN DEL AUTOGOBIERNO

La encuesta pregunta la valoración del Govern en varios temas concretos y la mejor puntuación la obtiene en la situación de las infraestructuras, puertos y aeropuertos con un 6,43 de media, seguido por el transporte público con 6,35, y la situación de la cultura catalana con 6,33.

En cambio, las peores valoraciones son en la lucha contra la temporalidad de los contratos (3,84), la lucha contra el paro (4,29) y el acceso a la vivienda (4,40), y destaca que la actuación sobre "el estado del autogobierno de Catalunya" obtiene una nota media de 4,44.

"NO SABE RESOLVER LOS PROBLEMAS"

En otra pregunta, el 61,6% de los encuestados consideran que el Govern no sabe cómo resolver los problemas de Catalunya, que es la cifra más alta desde que el CEO empezó a hacer esta encuesta y supera la que este mismo Ejecutivo de Quim Torra obtuvo en 2018 (53,1%).

En esta misma pregunta, el 30,6% considera que el Govern sabe cómo resolver los problemas de Catalunya, pero que "necesita tiempo", el 1,6% cree que está resolviendo los problemas, el 53,% no lo sabe y el 0,9 no contesta.

Además, cuando son preguntados por si cree que el Govern está actuando para resolver los problemas que les afectan más personalmente, el 55,9% de los encuestados consideran que el principal problema son las relaciones entre Cataluña y el resto de España y cree que el Ejecutivo no está solucionando esta cuestión, por encima del 39,5% que sí que lo cree, y el 4,7% que no sabe o no contesta.