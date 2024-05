Feijóo pide a Sánchez dejarse de "montajes" y no poner en peligro las inversiones en Argentina

Cree que Sánchez volverá a "engañar" a los españoles tras las europeas: "Los independentistas van a seguir mandando en España"



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, una campaña de propuestas y programa ante las elecciones europeas del 9 de junio, y "no de montajes". De hecho, en medio del choque con el presidente argentino, Javier Milei, le ha emplazado no poner en peligro las inversiones españolas en Argentina.

"Pretendemos servir a nuestro país y no utilizarlo. Pretendemos que nuestras empresas sigan exportando al resto de Europa y del mundo, y no poner en peligro que el segundo inversor, que es España, en Argentina, tenga una profunda crisis institucional y diplomática", ha asegurado Feijóo la presentación de la conferencia de su candidata a las europeas, Dolors Monteserrat, organizado por el diario La Razón.

Durante este acto, al que han asistido los presidentes de Murcia y Castilla y León, Fernando López Miras y Alfonso Fernández Mañueco, así como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Feijóo ha subrayado que la campaña europea es "decisiva", en medio de un panorama político que "ofrece motivos para la preocupación, pero que también para la esperanza".

LAS URNAS VAN A "MEDIR" LA OPINIÓN "SOBRE EL RUMBO ACTUAL DE ESPAÑA"

Feijóo ha señalado que Pedro Sánchez escribió una carta al pueblo español pero "no le ha dado la palabra", por lo que los ciudadanos tendrán una oportunidad en los comicios del 9 de junio "a través del voto" para poder "empezar a recuperar el futuro de España". "Las urnas van a medir la opinión de todos y no de unos pocos sobre el rumbo actual de España y por eso es importante para todos los que queremos que España vaya bien, no dejemos que sólo unos pocos, los que acudan a las urnas, decidan por los demás", ha manifestado.

Tras subrayar que en breve se cumplirán 40 años del ingreso de España en el proyecto común de la Unión Europea, ha dicho que tienen el reto de demostrar a los ciudadanos que las instituciones europeas son instituciones tan suyas como las españolas y que son capaces de "atender sus necesidades y dar respuesta a sus inquietudes".

"Estas elecciones europeas importan mucho a España. Y en esta ocasión el voto puede servir para dos cosas. Primero, para acercar Europa a los problemas reales y para acercar a España al cambio político que necesita", ha manifestado, para señalar que eso no son objetivos del PP sino que los pueden "hacer suyos la gran mayoría de españoles".

"OTROS" HACEN POLÍTICAS "DESDE EL EGOÍSMO"

Feijóo ha dicho que mientras "otros" hacen políticas "desde el egoísmo", el Partido Popular tiene un objetivo: "construir equipos", "ganar elecciones", contar con más presidentes autonómicos y alcaldes y "ser mayoritarios" en el Parlamento. Según ha agregado, el PP es un partido con "objetivos" y "a disposición de los ciudadanos", "no a disposición de un hombre", en alusión al PSOE.

Además, ha presumido de contar con un buen equipo para las europeas y de "sumar talento", al incorporar a personas que "provienen de otros planteamientos ideológicos", como el exsecretario general de Cs, Adrián Vázquez. "Con todos ellos formamos el único partido de Estado que en este momento tiene España", ha aseverado.

El jefe de la oposición ha señalado que el PP irá desgranando su programa electoral en sus actos porque pretenden que sea "un debate de ideas, de contenidos, de programas, y no de montajes". "Y es que la tensión institucional, la tensión social y la tensión económica a la que nos está sometiendo el Gobierno creando montajes cada 15 días es lo más irresponsable que hemos visto en las últimas décadas en la democracia española", ha enfatizado.

Entre esas propuestas, ha citado su planteamiento de que el comisario de Agricultura de la UE sea del Partido Popular Europeo para "apoyar" a los agricultores, ganaderos y pescadores; que Europa apruebe "un plan europeo del agua" y que la sequía sea "un factor determinante para la distribución de fondos europeos"; o una exención fiscal de impuestos a los jóvenes en los primeros cuatro años de vida profesional. "Nadie que crea en el progreso puede quedarse de brazos cruzados ante la regresión que supone que nuestros hijos vivan peor que sus padres", ha enfatizado.

PONE DEBERES A DOLORS MONTSERRAT

Además, ha puesto en valor la "acreditada trayectoria de servicio público" a España de Dolors Montserrat, a quien "obsesiona ofrecer soluciones y no problemas". De hecho, ha recalcado que "así lo ha demostrado, como directora de campaña" del PP en las elecciones de Cataluña, "donde gracias a su trabajo han sido el partido que más soluciones puso encima de la mesa y el que más ha crecido en las urnas" el 12 de mayo. "En esta campaña europea no esperamos menos", ha enfatizado, poniendo así deberes a su candidata.

Feijóo ha afirmado que Monteserrat, además de "una buena gestora", es "una mujer valiente" y "sin miedo a llamar a las cosas por su nombre", mostrándose convencido de que será "fiel" a los valores de la UE y "capaz de defender" los derechos de los ciudadanos "atropellados y amenazados" y "capaz de decir en Europa que necesitan una Unión Europea menos ensimismada y con los pies en las distintas tierras que la conforman".

El líder del PP considera que Montserrat está llamada a ser "la voz de la España constitucional en Europa, frente a un Gobierno que ha abandonado los valores constitucionales y los valores fundacionales de la Unión Europea".

"Hoy el Partido Socialista de Sánchez ha abrazado a los partidos más alejados del espíritu de concordia que fundó la UE. Son los partidos a los que han dado las llaves de nuestro país para que lo debiliten desde dentro", ha dicho, para añadir que son los partidos con los que aspira "a entenderse en Cataluña en un nuevo engaño a los ciudadanos".

CONCENTRAR EL VOTO EN EL PP PARA EL "CAMBIO" QUE ESPAÑA NECESITA

De hecho, ha dicho que Sánchez "solo está esperando a que pasen las elecciones europeas para volver a engañar a los españoles". "Los independentistas van a seguir mandando en España, al menos mientras Sánchez siga en la Moncloa", ha avisado.

Por eso ha reiterado que las elecciones europeas son "determinantes" para España porque es la primera vez que los españoles van a acudir todos a la vez a votar "después de haber visto a un Gobierno subastar la igualdad de todos los españoles por siete votos", "amenazando las libertades de todos, incluido de los medios de comunicación" y "acorralado por presuntas tramas de corrupción".

"Tenemos la oportunidad de responder cívicamente a estos desmanes y apostar por otra manera de hacer política. La voz de los españoles no se puede censurar", ha afirmado, para añadir que "el camino más rápido y eficaz para censurar este Gobierno es respaldando masivamente" al PP, "la única alternativa de Gobierno que existe en España".

A su entender, hay "otra España posible que el Partido Popular espera a liderar". "Las elecciones europeas pueden ser la antesala del cambio en España si nos movilizamos y concentramos nuestro deseo de cambio en el partido de Estado, en el PP, que es la casa común, la casa común de los constitucionalistas y de los europeístas", ha finalizado.