Ábalos acusa desde la cárcel a "líderes autoritarios" en un "estado de derecho degradado": "No me van a callar"

El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer hoy para - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exministro José Luis Ábalos ha publicado este domingo dos mensajes en la red social X, rebautizada como 'En el nombre de Ábalos', en los que defiende su inocencia y señala a "líderes autoritarios" en un "estado de derecho degradado".

El perfil de la red social, dirigida por alguna persona de su entorno, ha cambiado su nombre a 'En el nombre de Ábalos' y defiende su inocencia en su biografía: "Diputado por València. ¡Soy inocente! Aunque pidan 24 años por delitos que no he cometido, lucharé por la verdad y la justicia, aunque digan que soy culpable".

El exresponsable socialista asegura que sigue "fuerte y firme", advierte de que por meterle en prisión no le van a "doblegar ni a callar" y reconoce que su adaptación a la cárcel es "menos traumática" de lo que esperaba.

"Se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria. Defenderé mi inocencia con lo poco que me queda", indica en su cuenta.

"Qué puede representar alguien que desde un gobierno o su oposición no respeta un derecho fundamental como la presunción de inocencia, reconocido y exigible para todas las personas", continúa.

"Ya estoy en la cárcel porque el sistema así lo ha decidido, sin haber celebrado juicio y bajo un falso pretexto subjetivo de un riesgo de fuga extremo, teniendo a un menor a mi cargo, cuidando a mi madre de 96 años cada dos fines de semana alternos y siendo un diputado que acude semanalmente al Congreso", lamenta el mensaje.

El exministro arremete contra "líderes autoritarios y medios comprados" y advierte de que el estado de derecho está "degradado". "Todos resueltos a aniquilar los derechos humanos y quieren hacernos creer que son los únicos que buscan la justicia y la verdad", denuncia.

Ábalos agradece el buen trato que está recibiendo en la prisión de Soto del Real (Madrid), tanto por parte de internos como de funcionarios.

"Mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío", ha publicado la cuenta de Ábalos.

El Tribunal Supremo acordó el pasado jueves el envío de Ábalos y de su asesor Koldo García a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas: hasta 30 años de cárcel.