Ábalos, a la salida del TS: "Creo haber dado las aclaraciones suficientes, me he comprometido a entregar documentación"

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este jueves que cree haber dado las "aclaraciones suficientes" al juez que le investiga en el Tribunal Supremo, al tiempo que ha negado comisiones irregulares y ha apuntado que se ha comprometido a "entregar documentación".

"Creo haber dado las aclaraciones suficientes. Me he comprometido ahí mismo, a voluntad mía vaya, a entregar la documentación que ya llevábamos, pero la entregaremos de modo oficial, que acredita cuanto he dicho", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación a su salida del tribunal.

El ahora diputado del Grupo Mixto ha estado declarando durante unas tres horas en el Supremo, donde se le investiga por su presunta participación en la supuesta trama de adjudicaciones irregulares que se investigan en el 'caso Koldo', denominado así por Koldo García, su exasesor ministerial.

"Yo agradezco a su señoría, al juez, que me haya permitido esta declaración voluntaria. Saben que llevo muchos meses intentando declarar ante la autoridad judicial, lo intenté ante la Audiencia (Nacional), bien como perjudicado, bien como testigo incluso, y ahora se me ha dispuesto esta posibilidad", ha señalado para luego insistir en que está "muy agradecido".

Sobre la declaración en sí misma, ha asegurado que ha sido "larga". "Se han tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes", ha apuntado sin dar más detalles.

Preguntado sobre qué ha podido acreditar ante el juez Leopoldo Puente, Ábalos ha contestado: "Pues todo lo que se ha venido comentando, porque nada ha quedado en el tintero, nada de lo publicado, nada de lo publicado".

A la pregunta de si "hubo comisiones", ha dicho que no. "No hubo ninguna comisiones, como ya he dicho muchas veces", ha manifestado.