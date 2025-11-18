Abascal afirma que modificar el modelo de financiación de las CCAA es una "huida hacia adelante" del Gobierno "corrupto"

Archivo - El líder de VOX, Santiago Abascal (i) y el diputado de VOX José María Figaredo (d), durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 26 de junio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que la nueva propuesta de financiación autonómica que quiere presentar el Gobierno en los próximos meses es una "huida hacia adelante" por el "contexto de la corrupción que persigue a Pedro Sánchez".

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el pasado lunes su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica del que sólo se ha concretado que habrá una combinación entre la multilateralidad y la bilateralidad, así como que tendrá que tener cabida la singularidad catalana que pactaron el Ejecutivo central y el Gobierno de Salvador Illa.

En una entrevista con el 'Programa de AR', recogida por Europa Press, Abascal ha insistido en que el Ejecutivo busca aparentar que está trabajando cuando está "huyendo para eludir sus responsabilidades".

En esta línea, ve como un "error" evaluar las propuestas del Ejecutivo "como si fueran serias, viables" o "fueran a alguna parte". A su juicio, son "propias de Mozambique, Togo o cualquier otra república bananera".

Asimismo, ha asegurado en que este eventual modelo de financiación "no tiene mayoría en ningún lugar" para ser aprobada, habida cuenta de que las autonomías del PP se han mostrado críticas. "Incluidas las comunidades autónomas del PSOE parece que se han manifestado en contra", ha asegurado.