Abascal arremete contra los sindicatos que "no han movido un dedo" por el alza de los precios

Recrimina al Gobierno que utilice la subida fiscal como una "varita mágica": "Destruye a las clases medias y ahoga a los autónomos"

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha recriminado al Gobierno utilizar la subida fiscal como "varita mágica" "o remedio para todo", ya que "destruye a las clases medias, ahoga a los autónomos, hace inviables las empresas y hace que los asalariados cada vez tengan menos dinero para llegar a final de mes".

En la manifestación de este lunes, 1 de Mayo, organizada por Vox y el sindicato Solidaridad, Abascal hay señalado que "hay dos clases, dos grupos enfrentados en un orden económico y político que está llevando a los españoles a la miseria", destruyendo a las clases medias que vertebran el país.

Abascal también ha subrayado que en España hay dos tipos de sindicatos, "los que han salido a la calle y los que se han quedado encerrados en sus castillos, en sus edificios costosísimos, pagados con subvenciones robadas".

"Que cambie el Gobierno, porque en cuanto los echemos ya sabemos lo que va a pasar", ha manifestado Abascal, que ha criticado que los sindicatos "no han movido ni un solo dedo ante la precariedad, ante el alza de los precios y ante los graves problemas que han enfrentado las familias en estos años".

Asimismo, el presidente de Vox ha reiterado que "el mundo se divide entre los que están conforme con las injusticias, porque las provocan, y los que las sufren", así como también "entre los que multiplican beneficios y los que suman agobios cada día que pasa".

Adicionalmente, Abascal ha señalado que este mundo también deja a un lado a "los que pierden con la deslocalización, que no es más que un eufemismo de la destrucción del empleo y de la destrucción de la industria y del comercio local".

En referencia al sindicato Solidaridad, nacido bajo el paraguas de Vox, Abascal ha explicado que "está dando una batalla extraordinaria en todos los centros de trabajo de España, consiguiendo que cada vez más españoles sean conscientes de que no pueden seguir secuestrados por sindicatos comunistas y socialistas que no defienden sus intereses".

Asimismo, el presidente de Vox se ha mostrado orgulloso de compartir tribuna con el "único sindicato patriótico que hay en España, el sindicato antisocialista y anticomunista que defiende a los ciudadanos".

Por su parte, el secretario general del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso, ha hecho referencia a Ferrovial, vaticinando que cuando "una empresa se lucra aquí y tributa afuera es porque la bandera no está", así como que "cuando se explota a un trabajador, cuando no se cumplen las leyes, es porque la bandera no está".

