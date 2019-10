Abascal asegura que Vox no es para el PP como Errejón al PSOE que "ha montado un partido para ayudarlo"

Publicado 05/10/2019 11:05:22 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que su formación no se creó para ayudar al Partido Popular como ha hecho el líder de Más País, Íñigo Errejón, que "ha montado un partido para ayudar" al PSOE, sino que Vox está para "dar salida" a los españoles y por eso, ha defendido, que la mejor opción para conseguir representación en el Senado es presentar una única candidatura.

En una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, Abascal ha explicado que esa fórmula es "más eficaz" porque concentra el voto del partido a un único senador y por tanto hay "más posibilidades" de conseguir representación en la Cámara Alta. En las últimas elecciones generales, Vox no sacó ningún senador y sólo tiene uno por representación autonómica, Francisco José Alcaraz.

Además, ha resaltado que si el PP y Ciudadanos imitaran esta fórmula estaría "garantizada la mayoría" de derechas en el Senado y así "se podría aplicar el artículo 155" de la Constitución Española en Cataluña. Sin embargo, ha lamentado que la respuesta de ambos partidos haya sido el "exabrupto público" porque, a su juicio, ninguno "quiere una mayoría" en el Senado sino que su objetivo es "desarmar" a Vox de cara al 10 de noviembre para que obtenga "menos apoyos" que ellos.

"Nos han dicho, por ejemplo, que no nos presentemos en las provincias pequeñas, en las que por cierto tenemos grandes expectativas de tener diputados. El PP nos decía que nos apartáramos, pero en cambio, ellos no se han apartado en Gerona o Lérida donde no tienen diputados y podrían hacerle así un favor a Ciudadanos con esa misma lógica", ha señalado el presidente de Vox.

Junto a ello, Abascal ha resaltado que además Vox se siente "insatisfecho" con los partidos de Casado y Rivera en aquellas comunidades autónomas donde tienen acuerdos de gobierno porque "no están cumpliendo" con ellos. Entre otros, ha destacado que en Andalucía --que gobierna el PP y Cs con el apoyo de Vox-- "no están colaborando" con la Policía Nacional para expulsar a inmigrantes o que en Murcia se ha construido un centro para menas cuando "en el acuerdo de gobierno estaba no hacerlo". "O como en Madrid, donde han destinado 24 millones de euros para los menas cuando tampoco entraba en el pacto", ha añadido.

VISTALEGRE, UN ACTO PARA "DAR LAS GRACIAS"

Abascal ha señalado que el acto que Vox celebrará mañana en Vistalegre es para "dar las gracias" a todos los españoles que confiaron en su formación y la votaron "a pulmón" el pasado 28 de abril a pesar de que Vox "no estuvo en debates ni mandó papeletas a las casas". Además, ha agradecido por adelantado a todos los que van a asistir después de que se haya tenido que modificar la organización del evento por "la petición de más gente de querer asistir".

"Normalmente en los actos se reduce el aforo porque el escenario tapa parte del sitio, pero hemos decidido que no haya un escenario para así poder acoger a todas las personas que vengan. La verdad es que eso daría una asistencia mayor que la del año pasado que ya fue un éxito para nosotros", ha indicado Abascal para después destacar que el acto de Vistalegre estaba previsto antes de que se convocara la repetición electoral.

El presidente de Vox ha insistido en que en Vistalegre se quiere crear "conciencia" del éxito después de haber entrado en el Congreso de los Diputados con 24 escaños, cuando "en realidad, hace sólo 11 meses, Vox estaba dispuesta a firmar un sólo escaño" para dar "voz" a muchos españoles. "Ahora queremos ir más allá y no nos conformamos con ser 24, sino que queremos ser más porque la voz disonante del Congreso tiene un programa para todos los españoles, no sólo para una minoría", ha puntualizado.

Preguntado por la salida de varios dirigentes del partido en las últimas semanas, entre ellos la diputada balear Malena Contestí, Abascal ha asegurado que en Vox "no hay ninguna preocupación", sino al contrario, ha destacado que en su formación se quedan aquellos que "creen en el ideario" de Vox antes de entrar y "no una vez elegidos".

Así, Abascal ha considerado que estas salidas de compañeros no afectará a la campaña electoral donde espera un "mayor crecimiento" en comparación con la del 28 de abril porque "ahora no se compite en desigualdad", sino que Vox "estará en el debate electoral" y sus papeletas "llegarán a las casas". "Creo que este tipo de cosas va a hacer que Vox tenga grandes resultados", ha concluido.