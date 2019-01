Abascal asegura que Vox "no va a votar un gobierno que no se siente a escuchar y atender" sus propuestas

Actualizado 26/12/2018 19:59:41 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que su partido "no va a votar un gobierno que no se siente a escuchar y atender a los representantes y las propuestas de 400.000 andaluces". "No hagáis caso a los especialistas en fake news ni a sus fuentes", ha añadido.

Abascal se ha expresado así a través de un apunte en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, solo una hora después de que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, explicase a su homólogo el acuerdo programático que su formación ha alcanzado en Andalucía con Cs.

En virtud de dicho acuerdo, Vox tiene garantizado un representante en la Mesa del Parlamento, una cuestión que la formación liderada por Santiago Abascal había reclamado, a razón de los 12 diputados con los que contará en la XI Legislatura tras lograr más de 400.000 votos en las elecciones del pasado 2 de diciembre.

La reacción del líder de Vox es la primera de la formación tras el encuentro, que ha tenido lugar en un hotel sevillano, y que ha durado 90 minutos.