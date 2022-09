Abascal cree que Sánchez y Feijóo no entraron en el "meollo" del debate energético

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, no entraron en el "meollo" del debate energético durante sus intervenciones este martes en el Senado.

Abascal, que no pudo participar en la comparecencia de Sánchez por no disponer de escaño en la Cámara Alta, considera que los líderes del PSOE y del PP "no se detienen a hablar del problema principal", que resume en la ley de Cambio Climático aprobada el pasado año en el Congreso con la abstención del PP.

El líder de Vox ha reivindicado la necesidad de tomar "decisiones trascendentales y urgentes" que permitan a España recuperar la soberanía energética, abrir nuevas centrales nucleares y ampliar la vida útil de las que están en marcha o explotar todo tipo de recursos mediante técnicas como el fracking.

"Eso no formó parte del debate aunque es esencial", ha lamentado reconociendo que le hubiera gustado poder participar en él pero aplaudiendo la intervención de la senadora de Vox Pepa Millán, que se estrenó en la Cámara Alta acusando a Sánchez de conducir a España a un "suicidio nacional".