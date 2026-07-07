Abascal cree que Trump "se equivoca" por cargar contra Meloni: "Los aliados deben verse como aliados, no como vasallos"

Archivo - El líder de Vox, Santiago Abascal, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. - Cecilia Fabiano/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "se equivoca" cuando arremete contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, porque cree que "los aliados deben verse como tal, no como vasallos".

Trump, resentido con Europa porque considera su gasto militar insuficiente, ha lanzado varios ataques contra Meloni en las últimas semanas. El último este lunes, en vísperas de la Cumbre de la OTAN en Ankara: el mandatario estadounidense publicó una imagen de la primera ministra italiana en su red social Truth Social mirándole bajo el texto "Se necesita una orden de alejamiento".

Requerido por la actitud de Trump en una entrevista concedida a 'La mirada crítica' de 'Telecinco', recogida por Europa Press, Abascal ha dejado clara la buena relación que mantiene con su "amiga y aliada" Meloni, de la que también ha dicho que "tiene su respeto y su apoyo".

A renglón seguido, ha afirmado que Trump, aliado de Vox, "se equivoca". "Yo creo que sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos y creo que Trump se está equivocando en eso", ha señalado.

No obstante, ha incidido en que su postura respecto al mandatario estadounidense "no ha cambiado". "Coincidimos en muchísimas cosas con Trump, y con Meloni", ha añadido, pero matiza que en otras no porque los intereses nacionales de cada Estado difieren. Ha ejemplificado sus palabras con el presidente de Argentina, Javier Milei, también aliado, que apoya Mercosur, mientras que Vox está en contra.

NO HAY JERARQUÍAS

En la misma línea se ha expresado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que ha puesto el foco en que en los Estados miembros de la OTAN "no hay jerarquías, todos tienen el mismo estatus". "Aquellos que son aliados deben comportarse como tales, no como vasallos los unos de los otros", ha insistido.

Sobre el desempeño de España en la cita aliada de Ankara, la portavoz parlamentaria cree nuestro país debería asegurar su seguridad, la de sus fronteras y recuperar su lugar en el mundo y en la Alianza Atlántica, pero cree que nada de esto será posible mientras Pedro Sánchez siga siendo presidente.

"España no va a recuperar su lugar ni en la OTAN ni en el mundo hasta que consigamos echar a este Gobierno, porque además es un Gobierno que ha tomado una serie de decisiones en política exterior que han colocado a España en una situación de máxima vulnerabilidad con unas decisiones absolutamente discrecionales sin rendir cuentas a nadie, como fue ese giro en la posición histórica de España sobre el Sáhara", ha explicado.

Rodríguez de Millán también ha aludido a Meloni, para censurar que Sánchez cargara contra ella cuando accedió a su cargo, y ha incidido en que la mandataria italiana es el ejemplo de Vox. "Consideramos que Meloni es el ejemplo a seguir si queremos recuperar la prosperidad para Occidente", ha rematado.