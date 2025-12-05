Abascal critica la "soberbia" de Guardiola y dice que "es la Irene Montero de Extremadura"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, interviene durante la clausura de un acto público del partido, a 2 de diciembre de 2025 en Villanueva de la Serena, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado la "soberbia" de la candidata del PP a la reelección a la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien anteriormente le tachó de "machista". "Es la Irene Montero de Extremadura. Ya está bien de querer amordazar a la gente con el insultito de turno", ha asegurado Abascal.

Así se ha expresado Abascal este viernes durante un acto público en la Plaza de San Jorge de Cáceres con motivo del arranque de la campaña electoral de las elecciones extremeñas para presentar el programa de su formación. Ha estado acompañado por el candidato de Vox a la Junta, Óscar Arturo Fernández Calle, y el concejal de Vox en Cáceres, Eduardo María Gutiérrez Murillo.

Durante su intervención, el líder de Vox ha criticado las posturas del PP en términos de políticas de igualdad y ha señalado que Guardiola "no es una excepción en su partido", por lo que ha puesto el ejemplo de la consejera de Igualdad en Andalucía, Loles López, quien este jueves señaló que el libro 'Esto no existe', cuyo subtítulo es 'Las denuncias falsas en violencia de género', de Juan Soto Ivars, debería haberse presentado en un espacio "privado".

Dicho esto, Abascal ha avanzado que Vox se va a "cargar" todas las consejerías de Igualdad pues, según ha defendido, la Constituición ya recoge que "todos somos iguales". "Las consejerías de Igualdad y los ministerios de Igualdad, sólo sirven para que los políticos llenen el buche y para nombrar amiguitos, para nada más", ha abundado Abascal.

Además, ha reiterado que si Guardiola ganas las elecciones sin mayoría absoluta, y no fuera capaz de alcanzar un acuerdo con otros partidos, el PP debería "plantearse en poner a otra persona, otro candidato u otra candidata".

Por otro lado, Abascal ha criticado al PSOE y al PP por debatir y pelearse solo de "corrupción" y "no de ideas" y ha avisado al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que "se aprenda" el nombre del candidato de Vox para que sepa "lo que les espera cuando se abran las urnas".

"Van a tener que negociar con Óscar. Le va a conocer el señor Feijóo muy bien. La señora Guardiola ya le conoce, porque en cuanto le han dicho que vaya a un debate, ha dicho que no va. Le tiene miedo y no quiere debatir. Aún está a tiempo de rectificar. Aún está a tiempo de tener un mínimo de valentía", ha zanjado Abascal.



