Abascal culpa de la dana a las políticas 'verdes' y achaca a Sánchez "falta de escrúpulos" por "no enviar ayuda"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa en la sede de Vox. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este miércoles a las políticas verdes por la dana que hace un año dejó más de 200 fallecidos en localidades de Valencia, Albacete y Andalucía e incontables daños materiales, al tiempo que ha denunciado que el presidente Pedro Sánchez "no envió la ayuda necesaria" por "cálculo político".

Así lo ha hecho Abascal en un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), en el que ha tenido un recuerdo para las víctimas de la tragedia, y en el que cree que "denunciar como causa" de las inundaciones en su primer aniversario el Pacto Verde europeo es una "obligación moral". El dirigente de Vox ha asegurado que "el terrorismo climático impide la construcción de presas o la limpieza de barrancos".

Por otra parte, ha querido recordar "la falta de escrúpulos" de Sánchez, "que no envió la ayuda necesaria y que por cálculo político multiplicó la tragedia". Asimismo, recalca que no asistirá al funeral de Estado y Vox no tendrá representación porque el partido "no compartirá actos institucionales con los responsables de este desastre".

Abascal no menciona al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, cuestionado por su gestión del día de la tragedia. El dirigente de Vox reconoció el martes que Mazón "miente" con las diversas versiones que ha dado sobre dónde estuvo en los primeros momentos de la dana, pero matizó que su formación no le apoya, sino que se limita a respaldar los presupuestos para "reconstruir" las zonas devastadas.