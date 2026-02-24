Abascal identifica a Ayuso con un gato, a Sánchez con una hiena y él mismo se compara con un caballo por su nobleza

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asociado hoy a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a un gato, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a una hiena y él mismo se compara con un caballo por su nobleza.

El líder de Vox ha acudido hoy a una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, en el que le han propuesto un juego al hilo de la concentración de therians --personas que se sienten un animal en concreto-- en Barcelona de este fin de semana.

Abascal ha dicho con ironía que pensaba que esto de los therians es una cosa de los medios de comunicación y de las redes sociales por que él no se ha cruzado con ninguno por la calle.

No obstante, le han mostrado algunos para preguntarle con qué animal identifica a algunos políticos. Así, al ser preguntado con cuál asocia a Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que con un gato, alegando que es porque no se sabe cuándo va a salir: "Te puede arañar".

En cuanto a Pedro Sánchez, le ha comparado con una hiena, aunque este animal no estaba entre los que le han mostrado. Durante la entrevista se había referido a su Gobierno como a una mafia y al jefe del Ejecutivo como una persona sin escrúpulos.

FEIJÓO, UN CAMALEÓN Y PUIGDEMONT, UN CUCO

Sobre Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, ha dicho que le ve como a un camaleón, un animal que le gusta a él, según ha señalado, aunque no ha explicado por qué, pero durante sus declaraciones sí había acusado al PP de aprobar una cosa en Bruselas y decir en España lo contrario.

Santiago Abascal ha comparado también a Carles Puigdemont, huido de la Justicia en Bélgica por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. En su opinión, cree que es como un cuco, un "pájaro que pone los huevos en otro nido", porque cree que el líder de Junts "se aprovecha, roba": "nos ha querido robar nuestra patria".

Afirma que éste está huido por esto precisamente, pero considera que "va a salir de rositas porque aquel otro (en referencia a Pedro Sánchez) necesita sus votos".

YOLANDA DÍAZ, LA COMPARACIÓN MÁS DIFÍCIL

Al ser preguntado por la comparación que haría de Yolanda Díaz ha exclamado: "joder, esto es difícil", "este es más difícil". Finalmente y tras pensarlo ha señalado que no sabría decirlo porque no ha tenido trato con ella.

Y sobre él mismo ha dicho identificarse con el caballo porque es un animal "noble" y además "no se deja domar tan fácilmente como algunos creen".