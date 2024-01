Abascal reprocha al PSOE "quejarse de violencias imaginarias" y su "doble rasero" por el muñeco de Sánchez

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este miércoles contra el PSOE por "quejarse de violencias imaginarias" y su "doble rasero" en referencia al muñeco apaleado que representaba al presidente, Pedro Sánchez, en la concentración de Nochevieja ante la sede socialista en Ferraz.

Durante la concentración ante Ferraz, convocada por Revuelta, una organización juvenil en la órbita de Vox, asistentes colgaron un muñeco que emulaba a Sánchez, relleno de turrones, al que apalearon como una piñata. El PSOE analiza los vídeos que muestran lo ocurrido y ve "delito de odio" en el apaleamiento.

A través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), Abascal no ha mencionado al muñeco de Sánchez específicamente, pero ha aludido a "las muestras de rechazo del pueblo español".

Ha enumerado a "quienes pactan con los terroristas y les entregan el poder; quienes amnistían a los que han agredido a policías y han acosado hasta a los niños en los colegios; quienes indultan a los que durante años han atacado la unidad de España y sembrado el odio; quienes han justificado y hasta promovido con fondos públicos los ataques de violencia real contra un partido sólo por no compartir sus opiniones; y a quienes han escupido sobre la bandera, sobre la Corona, o sobre el abrazo de nuestros abuelos para traer de vuelta odios del pasado" para señalar que "todos esos, que son los mismos, no están legitimados para quejarse de las muestras de rechazo del pueblo español" y "no son creíbles como víctimas de nada".

"Cada vez más millones de españoles están hartos del doble rasero de la izquierda, que al mismo tiempo que amnistía violencia real se queja de violencias imaginarias" y también de "la tibieza y complejos de quienes aceptan esas reglas del juego trucadas", ha agregado, antes de señalar que "ya está bien del teatro del aprendiz de tirano (en alusión a Sánchez) y de sus cómplices" y que "ya está bien de que se hagan los indignados porque las víctimas de sus felonías se indignen".