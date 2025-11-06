Abascal responde a Ortega Smith que aprenda a "ceder paso" a otros compañeros: "En Vox hay un gran banquillo"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, participa en un acto público, en el Gran Teatro, a 3 de noviembre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha replicado este jueves al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y diputado, Javier Ortega Smith, que aprenda a "ceder paso" a otros compañeros de partido tras apartarle en la portavocía adjunta del Congreso.

"La verdad es que en los equipos de fútbol también hay jugadores que no quieren abandonar nunca el campo, que no les gusta que les dejen un rato en el banquillo. En Vox hay un gran banquillo, hay que respetar al banquillo y yo creo que todos tienen que aprender a ceder paso", ha contestado Abascal en declaraciones a los medios a su llegada a la fiesta de 'Okdiario' por su décimo aniversario.

El líder de Vox ha defendido que este movimiento en el grupo parlamentario es "es una cosa muy normal" y ha pedido a los medios que pongan la atención en que esta semana el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está "sentado en el banquillo" y que "todo el entorno de Pedro Sánchez ha sido procesado". "Y eso es lo importante", ha reiterado.

ORTEGA SMITH, SORPRENDIDO

Ortega Smith se ha pronunciado este jueves después de que Vox le retirase como portavoz adjunto en el Congreso, tras meses de relación tirante con la Ejecutiva del partido, y nombrara en su lugar a Carlos Hernández Quero, actual portavoz de Vivienda en la Cámara Baja y figura en alza en el partido.

"Para mí ha sido una sorpresa, no voy a decir que pueda entenderlo como algo normal", declaró el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid en una entrevista en la 'Cadena Cope', en la que defendió sus intervenciones en el Congreso.