Abascal tilda a Sánchez de "autócrata" y le avisa de que a los españoles "se les ha acabado la paciencia"

Dice que su cesión en el tema del Sahara "es una afrenta a España y un puñetero insulto" al Congreso

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado este miércoles de "autócrata" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha avisado de que a los españoles "se les ha acabado la paciencia" y no están dispuestos a asumir más "trampas" del Ejecutivo, con su "fanatismo climático" y "obsesiones ideológicas".

En el Pleno del Congreso tras la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Abascal ha reprochado a Sánchez que pida unidad cuando ni siquiera el Gobierno de coalición está unido y le ha afeado sus actuaciones "al margen de su partido, del Parlamento y de sus votantes". "Es usted un autócrata", ha acusado negándose a entrar en el detalle de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno sin analizar antes las causas que han provocado esta situación.

"Usted ha venido a reclamar unidad para sumirnos en el desastre cuando ni siquiera su Gobierno está unido y pacta con los enemigos de España y de la unidad. Déjese de palabrería, no le creemos, no es sincero, es un autócrata, quiere hacer lo que usted quiera al margen de esta Cámara y de su partido", ha denunciado.

"CESIÓN" ANTE MARRUECOS, "AFRENTA" A ESPAÑA

Un ejemplo de esta actitud del presidente, a juicio de Abascal, es la decisión adoptada respecto al Sáhara, que ve como una "cesión" de España ante Marruecos. "Lo ocurrido es una afrenta a España, un puñetero insulto a este Parlamento", ha denunciado sobre la carta enviada por Sánchez al rey de Marruecos, Mohamed VI.

En este contexto, el líder de Vox ha preguntado al presidente del Gobierno "dónde está su lealtad" y a los intereses de quién sirve, tras un "cambio de postura" sobre el Sáhara "irresponsable, arbitrario y clandestino". Según ha repasado, se trata de una decisión que no estaba en el programa electoral del PSOE, no cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno y no ha sido consultada con el Parlamento. "Tiene que contestar a quién es leal, ¿o es megalomanía? --ha preguntado--. ¿Cree que tiene derecho a levantarse por la mañana y hacer lo que le venga en gana y decidir en qué nueva catástrofe va a sumir a los españoles?".

Con su postura, Abascal cree que Sánchez "se ha abonado" a la posición de Marruecos, yendo "mucho más allá" que el resto de países europeos y cometiendo además este "desatino" en medio de una crisis energética que se ahonda con el conflicto provocado con Argelia, de cuyo gas dependemos y ahora, ha apuntado, ha suspendido vuelos de Iberia o ha paralizado las repatriaciones desde España.

CREAR UNA ALTERNATIVA CON EL PP

Pero además, ha animado al PP a que resuelva también "cuanto antes" su postura sobre este asunto, que ve dividida entre la dirección nacional de los 'populares' y los "aplausos" del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a Sánchez.

"Es tarea de la oposición crear una alternativa viable y eficiente", ha emplazado a los 'populares' ante las actuaciones "arbitrarias y clandestinas" con las que cree que el Gobierno está llevando a España a una situación "dramática", ahondada ahora con la crisis energética y una "hiperinflación" del 9,8 por ciento.

Según ha sostenido, estos datos económicos no pueden achacarse a "la guerra criminal de Putin" porque ya estaban antes de la invasión de Ucrania y son consecuencia, según Vox, de una "sumisión al fanatismo climático y renuncia a la soberanía energética, la soberanía alimentaria y la soberanía industrial". "Hemos renunciado a explorar nuestros recursos energéticos, sembrar nuestros campos y fabricar nuestros productos", ha reprochado censurando que se haya "condenado" a España a este nivel de "dependencia", bajo la tutela de Bruselas.

"FANATISMO CLIMÁTICO"

Abascal ha señalado en varias ocasiones la responsabilidad de la Ley de cambio climático y transición energética que aprobó el Congreso el pasado año y ha recordado que "solo Vox votó en contra", por lo que es el único partido "inocente" de las "consecuencias económicas" que ahora supone.

La ley climática, según ha insistido, prohíbe la explotación de hidrocarburos en España. "Con esta ley esta Cámara votó un suicido para España en un acto de traición a los españoles que ha conducido a la destrucción del bienestar y generación de pobreza", ha denunciado.

También ha acusado al Gobierno de sumir en la crisis a la industria y al sector primario en nombre de un "fanatismo climático" que "ha impuesto miseria y pobreza". "Lo suyo no es ecologismo, es ignorancia, necedad o traición", ha reprochado insistiendo en la necesidad de que España cuente con "soberanía" para "actuar en su presente y decidir el futuro".

Y ha lamentado que el Ejecutivo no haya "aprendido nada" de la guerra de Ucrania, que ha demostrado que no se puede depender de "países hostiles e inestables". Según ha apuntado, otros países europeos ya están "rectificando" y optando por recuperar fórmulas tradicionales de producción energética. "¿Van a ser los últimos en abandonar el fanatismo climático que nos ha traído a la ruina y amenaza con la miseria a los españoles?", ha preguntado.

