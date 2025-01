Abascal ve "desolador" que el PP vote junto a Sánchez "cuando está en dificultades" y defiende a Vox como la alternativa

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que es "desolador" contemplar cómo el PP de Alberto Núñez Feijóo "vota junto" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "para regalarle un palacete al PNV, para promocionar la okupación y para ayudar de nuevo a este gobierno ruinoso cuando está en dificultades". A su vez, ha defendido a su formación como la "alternativa" al "gobierno corrupto y golpista" del PSOE.

Así se ha expresado Abascal después de que el PP anunciara su apoyo al nuevo decreto social del Gobierno acordado con Junts, que incluye la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte y las ayudas a los afectados por la dana, pero también el palacete de París para el PNV. Ese palacete fue una de las principales razones por las que los 'populares' rechazaron hace una semana el anterior decreto ómnibus.

Abascal ha reiterado que, ante esta votación del PP, "no caben las lamentaciones". "Hay que hacer posible la alternativa. Si el PP prefiere estar en el insulto a Trump, en la asistencia a Sánchez cuando está en apuros, en el cordón sanitario contra Vox pues ellos verán", ha alertado.

El líder de Vox ha escrito, en un mensaje en X, que ellos seguirán "diciendo lo mismo". "A un gobierno corrupto y golpista solo se le puede conceder un juicio justo", ha concluido.

También la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha señalado a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) que "no se puede facilitar ni un día más de Gobierno al PSOE" y "no se puede ceder ni un milímetro ante los responsables de la ruina", en alusión a los 'populares', aunque no ha mencionado al partido.

También ha reiterado su 'no' al decreto ómnibus. "Vox no apoyará ningún decreto del mismo Gobierno que se ha cargado la economía de los españoles, de los jóvenes y pensionistas, y que asume los planes del separatismo para permanecer en el poder", ha zanjado.

Además, Vox ha utilizado su cuenta de la mencionada red social para criticar la decisión del PP. "No a pagar con los impuestos de los españoles el alquiler de los okupas, no a regalar un palacete, patrimonio de todos los españoles, al PNV, no a vuestra estafa, no a apuntalar a Sánchez y sus socios; sí a los españoles, sí a hacer oposición hasta echarlos a todos", ha escrito.