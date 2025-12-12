La Abogacía Española entrega los Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer dedicados a la abogacía defensora

XXVII Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer De La Abogacía Española. - ABOGACÍA ESPAÑOLA

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Abogacía Española ha entregado este jueves los XXVII Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer, que en esta ocasión han estado dedicados a "la defensa de quienes defienden", ha informado la institución en un comunicado.

El abogado argentino César Sivo, el Colegio de Abogados de Estambul, la iniciativa de comunicación Espacio X Derechos de CONVIVE - Fundación Cepaim y la fundadora del colectivo Madres Unidas contra la Droga de Vallecas, Carmen Díaz, han sido los merecedores de estos premios que concede anualmente la Fundación Abogacía y Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía.

En la categoría de 'Persona' el premiado ha sido el abogado y presidente de la Asociación de Abogadas, Abogados, Jueces y Fiscales por los Derechos Humanos de América Latina y el Caribe César Sivo, que "ha consolidado una red regional de juristas, fortaleciendo la cooperación internacional y promoviendo la protección de defensores de derechos humanos en múltiples países", ha señalado la institución.

"Trabajar en derechos humanos es enfrentarse con Estados autoritarios, con grupos económicos inescrupulosos y con detentadores de poder en general, lo que lleva a que busquen aislarte entre otras cosas. La protección empodera, sin duda", ha afirmado Sivo, a quién le ha entregado el premio el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

El Colegio de Abogados de Estambul ha recibido el galardón en la categoría 'Institución'. Tras exigir una investigación independiente por el asesinato de dos periodistas kurdos en 2024, el decano Ibrahim Kaboglu y miembros del Colegio fueron destituidos y procesados por 'propaganda terrorista'. A pesar de ello, el Colegio sigue comprometido con la defensa del derecho a la defensa, la libertad de expresión y la independencia de la abogacía.

La secretaria general del Colegio Ezgi Sahin Yalvarici, ha afirmado que "cuando los abogados son silenciados en un país se debilita a la Justicia en todas partes, por eso la solidaridad internacional es esencial".

La responsable de Relaciones Internacionales del Colegio, Hurrem Somnez, ha resaltado que "la abogacía es un compromiso con la dignidad humana y la verdad". "Es un trabajo colectivo. Es dar voz a quien no la tiene incluso cuando incomoda al poder", ha señalado.

El premio en la categoría de 'Comunicación' ha sido para Espacio Por Derechos de CONVIVE- Fundación Cepaim, un laboratorio cívico que "se ha convertido en altavoz contra la desinformación y los ataques a la convivencia en Europa". La vicepresidenta primera de su patronato, Rosalía Guntín, ha recogido el premio de manos de Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional.

"Nuestra participación en foros internacionales es fundamental. Al estar en contacto directo con quienes sufren vulneraciones de derechos, podemos aportar una voz basada en la experiencia real y la perspectiva de quienes viven estas situaciones", ha afirmado Guntín.

El Premio 'Nacho de la Mata', creado en 2012 para reconocer la labor en favor de la infancia más desfavorecida, ha sido entregado a la fundadora y presidenta del colectivo Madres Unidas contra la Droga de Vallecas, Carmen Díaz, que lleva toda su vida liderando movimientos vecinales y defendiendo incansablemente los derechos de las personas en situación de especial vulnerabilidad, especialmente de la infancia.

"El consumo de drogas es solo la punta del iceberg: detrás de él se esconden desigualdades y fallos de un sistema que no protege a quienes más lo necesitan. Por eso es imprescindible promover una educación integral para la salud, acompañada de redes de apoyo que prevengan el sufrimiento antes de que se haga visible", ha destacado Díaz, que ha recibido el galardón de presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló.

UNA EDICIÓN CON 32 CANDIDATURAS

En esta XXVI edición se han presentado 32 candidaturas y se ha tenido en cuenta para el fallo la votación del público realizada online.

En esta edición los premios Derechos Humanos han pasado a llamarse también Carlos Carnicer, en homenaje a la labor de quien fuera presidente del Consejo durante 15 años.

"Estos premios le emocionaban tanto porque reconocen a una abogacía valiente, digna y comprometida, capaz de cruzar fronteras, de sostener a quién se cae y de decir aquí estoy cuando otros callan", ha afirmado su hija Marian Carnicer.

Al acto han asistido más de 300 personas, entre las que se encontraban Luis Martín Contreras y José Antonio Montero, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés; la fiscal de la Audiencia Nacional Rosana Lledó; el consejero de Estado Fernando Ledesma; las adjuntas primera y segunda del Defensor del Pueblo, María Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena, respectivamente; la directora general para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé; la vicepresidenta del Consejo de la Abogacía Europea, Noemí Alarcón, o el presidente del Consejo de Graduados Sociales, Joaquín Merchán.