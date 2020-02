La Abogacía espera una etapa política "razonablemente estable" para acometer las reformas que necesita la justicia

Publicado 19/02/2020 15:20:49 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, espera que se abra una etapa "razonablemente estable" en lo político para tener "tiempo suficiente" de cara a acometer las reformas que, a su juicio, necesita la justicia española, de modo que ha dicho que se debe y se puede dar "un margen de confianza" al nuevo Gobierno.

Así lo ha manifestado Ortega este miércoles en el Foro Justicia del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y en presencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tras lo cual ha instado a llevar adelante un pacto de Estado porque "sin justicia no funciona nada, no hay Estado y no hay convivencia".

En su opinión, no se puede hacer frente a los retos que se plantean en la justicia en la actualidad como la congestión de los órganos jurisdiccionales o la lucha contra la ciberdelincuencia con "normas del siglo XIX", por lo que ha planteado la necesidad de una "reforma estructural".

Campo se ha mostrado de acuerdo con este planteamiento, ya que, en su opinión, el problema de la justicia no es de "más dinero o más jueces", sino del "modelo sobre el que construir el servicio" y al que se están poniendo "parches" desde el siglo XIX. Por eso, se ha comprometido a presentar antes de final de año una serie de reformas que vayan dirigidas a esa modernización. "Sabemos lo que queremos; intentémoslo ahora", ha aseverado.

Por otro lado, Ortega cree que se necesitan "mejores herramientas" para garantizar el derecho de defensa a través de una ley orgánica que proporcione "igualdad de armas" a los abogados y se asegure el "derecho de contradicción". Además, ha urgido la aprobación de un estatuto de la abogacía que garantice el "control deontológico".

La presidenta del Consejo General de la Abogacía ha reivindicado ante el ministro que la profesión a la que representa debe ser "escuchada" y respetada, pues sin ello es "imposible construir nada", y ha ofrecido la colaboración del sector para trabajar de cara a la modernización de la justicia.