El abogado Piedrafita desvela que otras policías le han contado conductas inapropiadas de miembros de la cúpula policial

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la víctima del Director Adjunto Operativo (DAO), Jorge Pidrafita, ha asegurado hoy que le están contactando más mujeres policías que han sufrido conductas inapropiadas por parte de la cúpula policial y ha desvelado que cuando éstas denunciaron internamente se informó de manera inmediata a los denunciados "para que las pudieran represaliar".

El abogado de la subordinada que acusó al DAO de agresión sexual ha hecho estas declaraciones en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que "se están empezando a poner en contacto" con él, mujeres que han sufrido conductas "inapropiadas" por parte de otros miembros de la "cúpula policial". Las ha animado a que sigan contactando para poder asesorarlas y, si tienen pruebas, "armar esa denuncia".

En su opinión, la denuncia es el "único mecanismo" para "poder actuar y acabar con esta impunidad que parece ser que está instalada en la cúpula policial" y con ello, que ninguna mujer funcionaria o policía sufra en su puesto de trabajo.

Según Piedrafita, estas mujeres se están animando a contactar por el "enorme acto de valentía" que ha hecho su cliente al denunciar al DAO, ya que "ha abierto una espita" y ha hecho que empiecen a romper su silencio. Ha señalado en este sentido que las van a ayudar y dar "apoyo jurídico del abogado gratuito" para recabar pruebas y si hay suficientes, actuar judicialmente.

Ante la pregunta de si ha empezado un "me too" en la Policía Nacional y si va a presentar estos asuntos judicialmente, el abogado ha señalado que cada caso se analizará individualmente y verá la estrategia a seguir.

De hecho, ha explicado que entre las cosas que le han contado las mujeres que han contactado con él es que cuando denunciaron internamente, "lo inmediato" fue trasladarlo a la persona que había sido denunciada "para que las puediera represaliar"

CAMBIO DE ACTITUD CON GENMA BARROSO

En cualquier caso, ha señalado que han observado cambios en la actitud de Genma Barroso, que ha sustituido de manera provisional al DAO, de la que ha dicho que ayer por la tarde estuvo reunida con su clienta y la proporcionó escolta, que está operando desde la tarde de ayer, ya que la presunta víctima está "muy aterrada". También se reunió, según ha dicho el abogado, con "la jefa de seguridad ciudadana y el equipo psicosocial".

Gracias a ello, ha expuesto, "está mas tranquila" porque su clienta desconfía de la "cúpula policial" y de los "tentáculos" del DAO, pero sí confía en sus compañeros. Muchos de ellos, ha señalado, la están escribiendo apoyándola y "muy indignados" con lo que ha sucedido, manchando así la imagen del uniforme. "No se puede meter a toda la gente en el mismo saco", ha señalado.

También ha sido preguntado si tiene intención de denunciar a otros compañeros que están cargando contra su clienta en los chats y dice que estarían dispuestos a denunciarlo aunque ahora cree que es muy difícil de saber.

Jorge Piedrafita sí ha señalado que hoy entregará en el juzgado las pruebas que tienen, el audio de 40 minutos que recoge la agresión sexual y los mensajes de whatsapp. También ha explicado que el traslado de su clienta al edificio donde está situada la sede del DAO se produjo cuando ascendió porque había pedido destinos en Madrid. "Ella entendió que le correspondió ahí porque era el puesto que le tocaba aritméticamente", ha explicado.

SOSPECHAS SOBRE EL DAO Y SU BRAZO EJECUTOR EN EL TRASLADO

Sin embargo, ahora y después de todo lo que ha sucedido, ella tiene la "sospecha" de "si el DAO o su brazo ejecutor" pudieron tener algo que ver para que estuviera ahí. "Pero eso es algo que no sabemos", ha remachado.

En cuanto a las informaciones que apuntan a que la víctima ya denunció en el año 2019 a otro superior por acoso cibernético y laboral, amenazas y coacciones y que esta fue archivada, el abogado ha señalado que "cada defensa tiene su estilo" y cree que lo que están pretendiendo es dañar a la víctima. Pero ha advertido de que lo que se va a sustanciar en el Juzgado son los hechos que han denunciado, es decir, lo que sucedió el 23 de abril de 2025.