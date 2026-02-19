El juzgado solicita al abogado de la querella contra el ex DAO los audios y el resto de pruebas

Archivo - El DAO de la Policía, José Ángel González, durante una rueda de prensa - Moncloa - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid ha reclamado al abogado de la agente de Policía que se ha querellado contra el ex director adjunto operativo (DAO) José Ángel González tanto los audios como el resto de pruebas del presunto delito de agresión sexual.

"La novedad ha sido que hace unos minutos hemos recibido la notificación por parte de la plaza de violencia sobre la mujer que lleva este caso por la que se nos solicita que, lo antes posible, se entregue toda la prueba documental que hasta ahora nosotros habíamos preservado", ha asegurado este jueves el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, en declaraciones al programa Antena 3 'Y ahora Sonsoles', recogidas por Europa Press.

El letrado, que ha calificado esta notificación de "muy buena noticia", también ha confirmado que "están comenzando a contactar" otras personas con él trasladándole que "hay situaciones" similares de otras potenciales víctimas que apuntan a otros "mandos comisarios".

"Son personas que, muy poco a poco, tal como llegó esta víctima, primero felicitan por lo que hemos hecho y dan apoyo a la víctima; y yo a raíz de ahí les pregunto si han sufrido algo similar, que la asociación para la que yo trabajo --en referencia a ADIVE, especializada en defensa de víctimas-- estamos para ayudarles", ha explicado Piedrafita.

En su querella, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, el abogado solicitaba una prueba pericial informática "en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios" que se aporten.

Piedrafita reclamaba que fuera realizada por agentes de la Guardia Civil "con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración".